https://ria.ru/20241018/indiya-1978808433.html
Россия готова сотрудничать с Индией в продвижении Болливуда, заявил Путин
Россия готова сотрудничать с Индией в продвижении Болливуда, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия готова сотрудничать с Индией в продвижении Болливуда, заявил Путин
Москва готова сотрудничать с Индией в продвижении индийского кино на российском рынке, оно пользуется такой популярностью в РФ, как ни в одной другой стране... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:13
2024-10-18T18:13
2024-10-18T18:13
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Москва готова сотрудничать с Индией в продвижении индийского кино на российском рынке, оно пользуется такой популярностью в РФ, как ни в одной другой стране БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В ходе мероприятия президенту РФ был задан вопрос о том, готова ли Москва стимулировать зарубежных кинематографистов к работе на российском рынке. "Если посмотреть на все страны БРИКС, то, наверное, в России индийское кино пользуется такой популярностью, как нигде, ни в какой другой стране БРИКС. У нас даже существует, по-моему, отдельный канал на телевидении, который и днём и ночью крутит индийское кино. Поэтому вопрос интереса к индийскому кино у нас очень большой", - сказал Путин. Президент РФ выразил готовность поговорить с премьером Индии Нарендрой Моди в Казани на тему продвижения индийского кинематографа в РФ, если тот поднимет этот вопрос. Путин заметил, что не видит здесь никаких сложностей в том, чтобы договориться. "Мы уверены, если такая заинтересованность у наших индийских друзей есть, то мы без всяких сомнений найдём общий язык для продвижения продукции кинематографистов из Индии на российском рынке. И могу сказать, что на рынке в широком смысле этого слова этот продукт востребован, во всяком случае в России", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241018/putin-1978802890.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, индия, москва, владимир путин, дмитрий киселев, нарендра моди, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Индия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Нарендра Моди, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия готова сотрудничать с Индией в продвижении Болливуда, заявил Путин
Путин: мы готовы сотрудничать с Индией в продвижении Болливуда в России
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Москва готова сотрудничать с Индией в продвижении индийского кино на российском рынке, оно пользуется такой популярностью в РФ, как ни в одной другой стране БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
. В ходе мероприятия президенту РФ был задан вопрос о том, готова ли Москва стимулировать зарубежных кинематографистов к работе на российском рынке.
"Если посмотреть на все страны БРИКС, то, наверное, в России индийское кино пользуется такой популярностью, как нигде, ни в какой другой стране БРИКС. У нас даже существует, по-моему, отдельный канал на телевидении, который и днём и ночью крутит индийское кино. Поэтому вопрос интереса к индийскому кино у нас очень большой", - сказал Путин.
Президент РФ выразил готовность поговорить с премьером Индии Нарендрой Моди
в Казани
на тему продвижения индийского кинематографа в РФ, если тот поднимет этот вопрос. Путин заметил, что не видит здесь никаких сложностей в том, чтобы договориться.
"Мы уверены, если такая заинтересованность у наших индийских друзей есть, то мы без всяких сомнений найдём общий язык для продвижения продукции кинематографистов из Индии на российском рынке. И могу сказать, что на рынке в широком смысле этого слова этот продукт востребован, во всяком случае в России", - сказал Путин.