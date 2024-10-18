https://ria.ru/20241018/indiya-1978808433.html

Россия готова сотрудничать с Индией в продвижении Болливуда, заявил Путин

Россия готова сотрудничать с Индией в продвижении Болливуда, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Россия готова сотрудничать с Индией в продвижении Болливуда, заявил Путин

Москва готова сотрудничать с Индией в продвижении индийского кино на российском рынке, оно пользуется такой популярностью в РФ, как ни в одной другой стране... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:13

2024-10-18T18:13

2024-10-18T18:13

россия

индия

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саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Москва готова сотрудничать с Индией в продвижении индийского кино на российском рынке, оно пользуется такой популярностью в РФ, как ни в одной другой стране БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В ходе мероприятия президенту РФ был задан вопрос о том, готова ли Москва стимулировать зарубежных кинематографистов к работе на российском рынке. "Если посмотреть на все страны БРИКС, то, наверное, в России индийское кино пользуется такой популярностью, как нигде, ни в какой другой стране БРИКС. У нас даже существует, по-моему, отдельный канал на телевидении, который и днём и ночью крутит индийское кино. Поэтому вопрос интереса к индийскому кино у нас очень большой", - сказал Путин. Президент РФ выразил готовность поговорить с премьером Индии Нарендрой Моди в Казани на тему продвижения индийского кинематографа в РФ, если тот поднимет этот вопрос. Путин заметил, что не видит здесь никаких сложностей в том, чтобы договориться. "Мы уверены, если такая заинтересованность у наших индийских друзей есть, то мы без всяких сомнений найдём общий язык для продвижения продукции кинематографистов из Индии на российском рынке. И могу сказать, что на рынке в широком смысле этого слова этот продукт востребован, во всяком случае в России", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241018/putin-1978802890.html

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россия, индия, москва, владимир путин, дмитрий киселев, нарендра моди, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году