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Гросси заявил о ежедневной военной активности вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 18.10.2024
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16:12 18.10.2024 (обновлено: 16:19 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/grossi-1978766412.html
Гросси заявил о ежедневной военной активности вблизи Запорожской АЭС
Гросси заявил о ежедневной военной активности вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 18.10.2024
Гросси заявил о ежедневной военной активности вблизи Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ ежедневно фиксируют военную активность вблизи Запорожской АЭС, включая взрывы, заявил в пятницу генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:12
2024-10-18T16:19
в мире
запорожская аэс
рафаэль гросси
магатэ
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ ежедневно фиксируют военную активность вблизи Запорожской АЭС, включая взрывы, заявил в пятницу генеральный директор агентства Рафаэль Гросси."Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работающие на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), ежедневно сообщают о военной активности в окрестностях, а также о взрывах, происходящих вблизи объекта. Эта продолжающаяся ситуация подчеркивает постоянную угрозу, с которой сталкивается атомная электростанция, которая остается в центре зоны активных боевых действий", - говорится в заявлении Гросси.
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в мире, запорожская аэс, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Гросси заявил о ежедневной военной активности вблизи Запорожской АЭС

Гросси: эксперты МАГАТЭ фиксируют ежедневную военную активность вблизи ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ ежедневно фиксируют военную активность вблизи Запорожской АЭС, включая взрывы, заявил в пятницу генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
"Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работающие на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), ежедневно сообщают о военной активности в окрестностях, а также о взрывах, происходящих вблизи объекта. Эта продолжающаяся ситуация подчеркивает постоянную угрозу, с которой сталкивается атомная электростанция, которая остается в центре зоны активных боевых действий", - говорится в заявлении Гросси.
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В миреЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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