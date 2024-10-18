https://ria.ru/20241018/grossi-1978766412.html

Гросси заявил о ежедневной военной активности вблизи Запорожской АЭС

Гросси заявил о ежедневной военной активности вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 18.10.2024

Гросси заявил о ежедневной военной активности вблизи Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ ежедневно фиксируют военную активность вблизи Запорожской АЭС, включая взрывы, заявил в пятницу генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:12

2024-10-18T16:12

2024-10-18T16:19

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рафаэль гросси

магатэ

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ ежедневно фиксируют военную активность вблизи Запорожской АЭС, включая взрывы, заявил в пятницу генеральный директор агентства Рафаэль Гросси."Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работающие на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), ежедневно сообщают о военной активности в окрестностях, а также о взрывах, происходящих вблизи объекта. Эта продолжающаяся ситуация подчеркивает постоянную угрозу, с которой сталкивается атомная электростанция, которая остается в центре зоны активных боевых действий", - говорится в заявлении Гросси.

https://ria.ru/20241007/glavagrossi-1976853675.html

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в мире, запорожская аэс, рафаэль гросси, магатэ