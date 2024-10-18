https://ria.ru/20241018/glonass-1978810823.html

В "ГЛОНАСС" заявили, что готовы развивать технорешения со странами БРИКС

В "ГЛОНАСС" заявили, что готовы развивать технорешения со странами БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

В "ГЛОНАСС" заявили, что готовы развивать технорешения со странами БРИКС

АО "ГЛОНАСС" готово делиться своими компетенциями и совместно развивать, внедрять и масштабировать отечественные технологические решения со странами-участницами РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:29

2024-10-18T18:29

2024-10-18T18:45

эра-глонасс

экономика

технологии

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москва

алексей райкевич

брикс

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" готово делиться своими компетенциями и совместно развивать, внедрять и масштабировать отечественные технологические решения со странами-участницами БРИКС, заявил генеральный директор компании Алексей Райкевич. В пресс-службе АО "ГЛОНАСС" отметили, что госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" получила награду BRICS Solutions Awards. Подведение итогов международного конкурса технологических решений и церемония награждения победителей прошло в пятницу, в преддверии саммита БРИКС, на деловом форуме БРИКС в Москве. К "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено 11,7 миллиона автомобилей. Система передала экстренным службам свыше 410 тысяч аварийных вызовов автомобилистов. В 81% случаев умное устройство в машине срабатывает в автоматическом режиме, что свидетельствует о высокой тяжести аварии, когда водители и пассажиры не могут вызвать помощь самостоятельно. Устройство вызова экстренных оперативных служб, подключенное к "ЭРА-ГЛОНАСС", в среднем за 19 секунд передает спасателям точные координаты и общие характеристики попавшего в ДТП автомобиля. Работа системы "ЭРА-ГЛОНАСС" способствует соблюдению правила "золотого часа", принятого в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение 60 минут после аварии, кратно повышает шансы спасения жизней пострадавших. "ЭРА-ГЛОНАСС" стала цифровой платформой российских сервисов, например, свыше 350 тысяч транспортных средств подключено к мониторингу общественного транспорта, перевозки опасных грузов, а также малой авиации. Готовая инфраструктура госинформсистемы позволяет АО "ГЛОНАСС" оперативно масштабировать технологии для применения в различных сферах экономики. В настоящий момент решения на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" тестируется для мониторинга гражданской беспилотной авиации, туристических групп, лесной техники, в том числе вне зон покрытия сотовой сети за счет внедрения уникальной отечественной технологии спутниковой связи. "Система "ЭРА-ГЛОНАСС", сервисы и технологии на ее основе – проекты технологического суверенитета России. Они повышают безопасность миллионов граждан, решают целый ряд задач государства и бизнеса. Наши технологии обладают высоким экспортным потенциалом. Мы готовы делится нашими компетенциями и совместно развивать, внедрять и масштабировать отечественные технологические решения со странами-участницами БРИКС", - приводи пресс-служба слова Райкевича. BRICS Solutions Awards организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Платформой НТИ и Торгово-промышленной палатой РФ, Цель конкурса — определить лучшие технологические решения и практики стран БРИКС.

https://ria.ru/20241011/glonass-1977509290.html

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эра-глонасс, экономика, технологии, россия, москва, алексей райкевич, брикс, агентство стратегических инициатив (аси)