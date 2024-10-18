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В Харьковской области снова выходит газета, которую рвала Эштон-Чирилло* - РИА Новости, 18.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:39 18.10.2024 (обновлено: 07:19 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/gazeta-1978631120.html
В Харьковской области снова выходит газета, которую рвала Эштон-Чирилло*
В Харьковской области снова выходит газета, которую рвала Эштон-Чирилло* - РИА Новости, 18.10.2024
В Харьковской области снова выходит газета, которую рвала Эштон-Чирилло*
В Харьковской области вновь выходит газета "Харьков Z", которую рвала экс-спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло*, рассказал РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T02:39
2024-10-18T07:19
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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ГРАКОВО (Харьковская область), 18 окт - РИА Новости. В Харьковской области вновь выходит газета "Харьков Z", которую рвала экс-спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло*, рассказал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Осенью 2023 года бывший англоязычный спикер ВСУ трансгендер Сара Эштон-Чирилло*, насмехаясь, порвала на видео газету "Харьков Z". "Да, действительно, газета продолжает выпускаться. Это обусловлено именно тем, что очень слабое, скажем, информационное пространство среди наших жителей здесь в силу отсутствия связи, в силу отсутствия электричества. Поэтому люди хотят получать все-таки новости и было принято решение возобновить выпуск газеты", - сказал Ганчев. По его словам, газета выпускается для жителей подконтрольной территории Харьковской области, а само существование харьковской администрации глава назвал "раздражающим фактором" для Киева. "Стараются нас там высмеивать, грубо говоря, поливать грязью, естественно. То есть это нормально, мы к этому привыкли", - добавил Ганчев.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20241017/referendum-1978427662.html
https://ria.ru/20230920/predstavitel-1897676558.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области снова выходит газета, которую рвала Эштон-Чирилло*

Ганчев: газета "Харьков Z", которую рвала Сара Эштон-Чирилло, снова выходит

© TDF MediaЭкс-спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло
Экс-спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© TDF Media
Экс-спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло. Архивное фото
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ГРАКОВО (Харьковская область), 18 окт - РИА Новости. В Харьковской области вновь выходит газета "Харьков Z", которую рвала экс-спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло*, рассказал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Осенью 2023 года бывший англоязычный спикер ВСУ трансгендер Сара Эштон-Чирилло*, насмехаясь, порвала на видео газету "Харьков Z".
Ганчев — о проведении референдума о вступлении Харьковской области в состав России - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Вчера, 03:19
"Да, действительно, газета продолжает выпускаться. Это обусловлено именно тем, что очень слабое, скажем, информационное пространство среди наших жителей здесь в силу отсутствия связи, в силу отсутствия электричества. Поэтому люди хотят получать все-таки новости и было принято решение возобновить выпуск газеты", - сказал Ганчев.
По его словам, газета выпускается для жителей подконтрольной территории Харьковской области, а само существование харьковской администрации глава назвал "раздражающим фактором" для Киева.
"Стараются нас там высмеивать, грубо говоря, поливать грязью, естественно. То есть это нормально, мы к этому привыкли", - добавил Ганчев.
* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Сара Эштон-Чирилло - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Эштон-Чирилло отстранили от должности после угроз российским журналистам
20 сентября 2023, 23:25
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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