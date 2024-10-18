https://ria.ru/20241018/gazeta-1978631120.html
В Харьковской области снова выходит газета, которую рвала Эштон-Чирилло*
В Харьковской области снова выходит газета, которую рвала Эштон-Чирилло* - РИА Новости, 18.10.2024
В Харьковской области снова выходит газета, которую рвала Эштон-Чирилло*
В Харьковской области вновь выходит газета "Харьков Z", которую рвала экс-спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло*, рассказал РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T02:39
2024-10-18T02:39
2024-10-18T07:19
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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ГРАКОВО (Харьковская область), 18 окт - РИА Новости. В Харьковской области вновь выходит газета "Харьков Z", которую рвала экс-спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло*, рассказал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Осенью 2023 года бывший англоязычный спикер ВСУ трансгендер Сара Эштон-Чирилло*, насмехаясь, порвала на видео газету "Харьков Z". "Да, действительно, газета продолжает выпускаться. Это обусловлено именно тем, что очень слабое, скажем, информационное пространство среди наших жителей здесь в силу отсутствия связи, в силу отсутствия электричества. Поэтому люди хотят получать все-таки новости и было принято решение возобновить выпуск газеты", - сказал Ганчев. По его словам, газета выпускается для жителей подконтрольной территории Харьковской области, а само существование харьковской администрации глава назвал "раздражающим фактором" для Киева. "Стараются нас там высмеивать, грубо говоря, поливать грязью, естественно. То есть это нормально, мы к этому привыкли", - добавил Ганчев.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20241017/referendum-1978427662.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области снова выходит газета, которую рвала Эштон-Чирилло*
Ганчев: газета "Харьков Z", которую рвала Сара Эштон-Чирилло, снова выходит
ГРАКОВО (Харьковская область), 18 окт - РИА Новости. В Харьковской области вновь выходит газета "Харьков Z", которую рвала экс-спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло*, рассказал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Осенью 2023 года бывший англоязычный спикер ВСУ трансгендер Сара Эштон-Чирилло*, насмехаясь, порвала на видео газету "Харьков Z".
"Да, действительно, газета продолжает выпускаться. Это обусловлено именно тем, что очень слабое, скажем, информационное пространство среди наших жителей здесь в силу отсутствия связи, в силу отсутствия электричества. Поэтому люди хотят получать все-таки новости и было принято решение возобновить выпуск газеты", - сказал Ганчев.
По его словам, газета выпускается для жителей подконтрольной территории Харьковской области, а само существование харьковской администрации глава назвал "раздражающим фактором" для Киева.
"Стараются нас там высмеивать, грубо говоря, поливать грязью, естественно. То есть это нормально, мы к этому привыкли", - добавил Ганчев.
* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга