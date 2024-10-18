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Фрегат "Адмирал Касатонов" выполнил стрельбу "Калибром" из Баренцева моря - РИА Новости, 18.10.2024
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11:24 18.10.2024 (обновлено: 11:25 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/fregat-1978679098.html
Фрегат "Адмирал Касатонов" выполнил стрельбу "Калибром" из Баренцева моря
Фрегат "Адмирал Касатонов" выполнил стрельбу "Калибром" из Баренцева моря - РИА Новости, 18.10.2024
Фрегат "Адмирал Касатонов" выполнил стрельбу "Калибром" из Баренцева моря
Фрегат "Адмирал Касатонов" на учениях выполнил стрельбу "Калибром" из Баренцева моря по цели в Архангельской области, находящейся в более чем 1300 километрах,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:24
2024-10-18T11:25
безопасность
баренцево море
архангельская область
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Касатонов" на учениях выполнил стрельбу "Калибром" из Баренцева моря по цели в Архангельской области, находящейся в более чем 1300 километрах, сообщила пресс-служба Северного флота."Фрегат "Адмирал флота Касатонов" Северного флота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнил ракетную стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели. Практическая стрельба осуществлялась из акватории Баренцева моря крылатой ракетой "Калибр" по мишенной позиции, находящейся на удалении более 1300 километров на боевом поле "Чижа", в Архангельской области", - говорится в сообщении.По данным объективного контроля, цель была успешно поражена, уточнили в СФ.Отмечается, что район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил и суда гидрографической службы Северного флота.Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.В настоящее время в состав Северного флота входят три таких фрегата: "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", "Адмирал флота Касатонов" и фрегат, названный в честь легендарного командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны адмирала Арсения Головко, который принят в боевой состав ВМФ России в декабре прошлого года.
https://ria.ru/20240927/fregat-1975054944.html
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Фрегат "Адмирал Касатонов" стреляет "Калибром" из Баренцева моря
Фрегат "Адмирал Касатонов" выполнил стрельбу "Калибром" из Баренцева моря по цели в 1300 км в Архангельской области, сообщили в Минобороны
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безопасность, баренцево море, архангельская область, вмф рф
Безопасность, Баренцево море, Архангельская область, ВМФ РФ
Фрегат "Адмирал Касатонов" выполнил стрельбу "Калибром" из Баренцева моря

Минобороны: фрегат "Адмирал Касатонов" поразил цель "Калибром" из Баренцева моря

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Касатонов" на учениях выполнил стрельбу "Калибром" из Баренцева моря по цели в Архангельской области, находящейся в более чем 1300 километрах, сообщила пресс-служба Северного флота.
"Фрегат "Адмирал флота Касатонов" Северного флота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнил ракетную стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели. Практическая стрельба осуществлялась из акватории Баренцева моря крылатой ракетой "Калибр" по мишенной позиции, находящейся на удалении более 1300 километров на боевом поле "Чижа", в Архангельской области", - говорится в сообщении.
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По данным объективного контроля, цель была успешно поражена, уточнили в СФ.
Отмечается, что район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил и суда гидрографической службы Северного флота.
Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.
В настоящее время в состав Северного флота входят три таких фрегата: "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", "Адмирал флота Касатонов" и фрегат, названный в честь легендарного командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны адмирала Арсения Головко, который принят в боевой состав ВМФ России в декабре прошлого года.
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БезопасностьБаренцево мореАрхангельская областьВМФ РФ
 
 
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