Рейтинг@Mail.ru
Франция призвала пригласить Украину в НАТО уже сейчас - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 18.10.2024 (обновлено: 22:57 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/frantsija-1978842413.html
Франция призвала пригласить Украину в НАТО уже сейчас
Франция призвала пригласить Украину в НАТО уже сейчас - РИА Новости, 18.10.2024
Франция призвала пригласить Украину в НАТО уже сейчас
Франция пытается убедить партнёров в необходимости уже сейчас пригласить Украину в НАТО, заявил в пятницу министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:56
2024-10-18T22:57
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
нато
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg
ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Франция пытается убедить партнёров в необходимости уже сейчас пригласить Украину в НАТО, заявил в пятницу министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад. Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов, первый из которых подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством. "Приглашение – это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас. Мы мобилизуем (усилия – ред.), чтобы убедить наших партнёров, даже если вступление является длительным и требующим процессом", - сказал он в интервью газете Parisien. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции. В июне президент Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241012/frantsiya-1977668728.html
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
украина
россия
киев
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_702911a7522ee173da27077f6e752835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир путин, нато, франция
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, НАТО, Франция
Франция призвала пригласить Украину в НАТО уже сейчас

Во Франции заявили, что призывают партнеров уже сейчас пригласить Украину в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Франция пытается убедить партнёров в необходимости уже сейчас пригласить Украину в НАТО, заявил в пятницу министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад.
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов, первый из которых подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Франция всерьез решила воевать с Россией
12 октября, 08:00
«
"Приглашение – это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас. Мы мобилизуем (усилия – ред.), чтобы убедить наших партнёров, даже если вступление является длительным и требующим процессом", - сказал он в интервью газете Parisien.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
В июне президент Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Европе уже спят и видят, чтобы Украина проиграла
16 октября, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинНАТОФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала