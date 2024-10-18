https://ria.ru/20241018/frantsija-1978842413.html

Франция призвала пригласить Украину в НАТО уже сейчас

Франция призвала пригласить Украину в НАТО уже сейчас - РИА Новости, 18.10.2024

Франция призвала пригласить Украину в НАТО уже сейчас

Франция пытается убедить партнёров в необходимости уже сейчас пригласить Украину в НАТО, заявил в пятницу министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T22:56

2024-10-18T22:56

2024-10-18T22:57

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россия

киев

владимир путин

нато

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ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Франция пытается убедить партнёров в необходимости уже сейчас пригласить Украину в НАТО, заявил в пятницу министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад. Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов, первый из которых подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством. "Приглашение – это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас. Мы мобилизуем (усилия – ред.), чтобы убедить наших партнёров, даже если вступление является длительным и требующим процессом", - сказал он в интервью газете Parisien. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции. В июне президент Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241012/frantsiya-1977668728.html

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, киев, владимир путин, нато, франция