Франция призвала пригласить Украину в НАТО уже сейчас
Во Франции заявили, что призывают партнеров уже сейчас пригласить Украину в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Франция пытается убедить партнёров в необходимости уже сейчас пригласить Украину в НАТО, заявил в пятницу министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад.
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов, первый из которых подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством.
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"Приглашение – это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас. Мы мобилизуем (усилия – ред.), чтобы убедить наших партнёров, даже если вступление является длительным и требующим процессом", - сказал он в интервью газете Parisien.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
В июне президент Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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