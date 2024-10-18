https://ria.ru/20241018/finljandija-1978710664.html

В Финляндии заявили, что преступники могли получить оружие с Украины

В Финляндии заявили, что преступники могли получить оружие с Украины - РИА Новости, 18.10.2024

В Финляндии заявили, что преступники могли получить оружие с Украины

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что оружие с Украины могло попасть в руки преступников в Финляндии. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:59

2024-10-18T12:59

2024-10-18T12:59

в мире

украина

россия

финляндия

сергей лавров

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151118/23/1511182394_0:214:2000:1339_1920x0_80_0_0_023e21d5261c00af660cedd86856e8c1.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что оружие с Украины могло попасть в руки преступников в Финляндии. Ранее в сентябре офис генпрокурора Украины сообщил о проведении масштабной операции по перекрытию каналов сбыта оружия и наркотиков, в рамках которой 116 лиц получили обвинения по всей стране. "Центральная криминальная полиция располагает данными о том, что оружие с Украины могло попасть в руки преступников в Финляндии", - говорится в докладе, опубликованном на сайте полиции. В докладе также уточняется, что конфликт на Украине может иметь неожиданные последствия для преступности в ЕС. Различные риски в регионе ЕС возрастут, когда конфликт приостановится или закончится, утверждает полиция. По мнению полиции, по мере затихания боевых действий в Европу может начать поступать больше наркотиков и огнестрельного оружия, которые могут оказаться в руках преступных группировок. Центральная криминальная полиция сообщала общественному вещателю Yle в 2022 году о возможной контрабанде оружия с Украины финским преступникам. МИД Украины, как отмечал вещатель, тогда опроверг эту информацию. KRP уточнила, что у полиции нет доказательств того, что речь идет об оружии, поставленном в Украину в рамках военной помощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240610/ukraina-1951852625.html

https://ria.ru/20240913/ukraina-1972585340.html

украина

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, финляндия, сергей лавров, евросоюз, нато