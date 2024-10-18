В Финляндии заявили, что преступники могли получить оружие с Украины
KRP: оружие с Украины могло попасть в руки преступников в Финляндии
© AP Photo / Lehtikuva/Sari GustafssonФинская полиция
© AP Photo / Lehtikuva/Sari Gustafsson
Финская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что оружие с Украины могло попасть в руки преступников в Финляндии.
Ранее в сентябре офис генпрокурора Украины сообщил о проведении масштабной операции по перекрытию каналов сбыта оружия и наркотиков, в рамках которой 116 лиц получили обвинения по всей стране.
"Центральная криминальная полиция располагает данными о том, что оружие с Украины могло попасть в руки преступников в Финляндии", - говорится в докладе, опубликованном на сайте полиции.
В докладе также уточняется, что конфликт на Украине может иметь неожиданные последствия для преступности в ЕС. Различные риски в регионе ЕС возрастут, когда конфликт приостановится или закончится, утверждает полиция.
По мнению полиции, по мере затихания боевых действий в Европу может начать поступать больше наркотиков и огнестрельного оружия, которые могут оказаться в руках преступных группировок.
Центральная криминальная полиция сообщала общественному вещателю Yle в 2022 году о возможной контрабанде оружия с Украины финским преступникам. МИД Украины, как отмечал вещатель, тогда опроверг эту информацию. KRP уточнила, что у полиции нет доказательств того, что речь идет об оружии, поставленном в Украину в рамках военной помощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.