Рейтинг@Mail.ru
Рекорд кассовых сборов первого дня побила в Якутии премьера фильма "Триумф" - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
18:01 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/film-1978796784.html
Рекорд кассовых сборов первого дня побила в Якутии премьера фильма "Триумф"
Рекорд кассовых сборов первого дня побила в Якутии премьера фильма "Триумф" - РИА Новости, 18.10.2024
Рекорд кассовых сборов первого дня побила в Якутии премьера фильма "Триумф"
Рекорд кассовых сборов первого дня побила в Якутии премьера фильма Михаила Лукачевского "Триумф", кинокартину в селах посмотрели 2368 зрителей новых кинозалов... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:01
2024-10-18T18:01
республика саха (якутия)
россия
монреаль
республика саха (якутия)
кино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978804823_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_501f853f865028e614fef9c1e2a34cf8.jpg
ЯКУТСК, 18 окт - РИА Новости. Рекорд кассовых сборов первого дня побила в Якутии премьера фильма Михаила Лукачевского "Триумф", кинокартину в селах посмотрели 2368 зрителей новых кинозалов "Экстра Синема", сообщил РИА Новости директор Якутской республиканской киносети, генеральный директор ООО "Экстра Синема" Петр Чиряев. Новый фильм основан на реальных событиях и повествует о триумфальном участии на XXI летних Олимпийских играх в Монреале якутских борцов Романа Дмитриева, Павла Пинигина и Александра Иванова. Их воспитал основатель якутской школы борьбы, легендарный тренер Дмитрий Коркин. Якутия в этом году отмечает 95-летие со дня его рождения. По данным ЕАИС, 17 октября кассовые сборы от премьеры "Триумфа" составили более 2,8 миллиона рублей. Тем самым побит рекорд от стартового дня другого якутского фильма "Карина", который собрал более 1,9 миллионов рублей. "С расширением сети кинозалов "Экстра Синема" в малых населенных пунктах Якутии, в том числе в арктической зоне, растут сборы у местного кинопроката. Вчера на премьеру "Триумфа" в 40 кинозалах "Экстра Синема" пришли 2368 новых зрителей. Всего кинокартину посмотрели 8 тысяч зрителей. Уверен, что развитие якутского кино только набирает обороты", - сказал Чиряев. Ранее сообщалось о том, что проект для кинофикации небольших населенных пунктов и домов культуры "Экстра Синема" на территории Якутии реализуется с 2022 года. Проект включен в указ президента РФ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В республике кинопроекторами "Экстра Синема" оборудовано уже 30 кинозалов. Еще 40 кинозалов открылись в октябре, в том числе в малых селах, находящихся в арктических районах.
https://ria.ru/20241004/kinozaly-1976411924.html
https://ria.ru/20240904/vklad-1970432727.html
россия
монреаль
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978804823_59:0:1196:853_1920x0_80_0_0_36ca894bb963f165ccfd892c9fe68b8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, монреаль, республика саха (якутия), кино
Республика Саха (Якутия), Россия, Монреаль, Республика Саха (Якутия), кино

Рекорд кассовых сборов первого дня побила в Якутии премьера фильма "Триумф"

© Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)/TelegramГлава Республики Саха (Якутия) на встрече с режиссером фильма "Триумф" Михаилом Лукачевским и руководителем компании "Сахафильм" Алексеем Егоровым
Глава Республики Саха (Якутия) на встрече с режиссером фильма Триумф Михаилом Лукачевским и руководителем компании Сахафильм Алексеем Егоровым - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)/Telegram
Глава Республики Саха (Якутия) на встрече с режиссером фильма "Триумф" Михаилом Лукачевским и руководителем компании "Сахафильм" Алексеем Егоровым
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 18 окт - РИА Новости. Рекорд кассовых сборов первого дня побила в Якутии премьера фильма Михаила Лукачевского "Триумф", кинокартину в селах посмотрели 2368 зрителей новых кинозалов "Экстра Синема", сообщил РИА Новости директор Якутской республиканской киносети, генеральный директор ООО "Экстра Синема" Петр Чиряев.
Новый фильм основан на реальных событиях и повествует о триумфальном участии на XXI летних Олимпийских играх в Монреале якутских борцов Романа Дмитриева, Павла Пинигина и Александра Иванова. Их воспитал основатель якутской школы борьбы, легендарный тренер Дмитрий Коркин. Якутия в этом году отмечает 95-летие со дня его рождения.
Глава Якутии Айсен Николаев во время открытия 40 кинозалов Экстра Синема в селах Якутии - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Еще 40 кинозалов "Экстра Синема" открылись в селах Якутии
4 октября, 16:48
По данным ЕАИС, 17 октября кассовые сборы от премьеры "Триумфа" составили более 2,8 миллиона рублей. Тем самым побит рекорд от стартового дня другого якутского фильма "Карина", который собрал более 1,9 миллионов рублей.
"С расширением сети кинозалов "Экстра Синема" в малых населенных пунктах Якутии, в том числе в арктической зоне, растут сборы у местного кинопроката. Вчера на премьеру "Триумфа" в 40 кинозалах "Экстра Синема" пришли 2368 новых зрителей. Всего кинокартину посмотрели 8 тысяч зрителей. Уверен, что развитие якутского кино только набирает обороты", - сказал Чиряев.
Ранее сообщалось о том, что проект для кинофикации небольших населенных пунктов и домов культуры "Экстра Синема" на территории Якутии реализуется с 2022 года. Проект включен в указ президента РФ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
В республике кинопроекторами "Экстра Синема" оборудовано уже 30 кинозалов. Еще 40 кинозалов открылись в октябре, в том числе в малых селах, находящихся в арктических районах.
Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Вклад креативных индустрий в экономику Якутии вырастет до 113 млрд рублей
4 сентября, 09:38
 
Республика Саха (Якутия)РоссияМонреальРеспублика Саха (Якутия)кино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала