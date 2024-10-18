https://ria.ru/20241018/film-1978796784.html

Рекорд кассовых сборов первого дня побила в Якутии премьера фильма "Триумф"

Рекорд кассовых сборов первого дня побила в Якутии премьера фильма "Триумф" - РИА Новости, 18.10.2024

Рекорд кассовых сборов первого дня побила в Якутии премьера фильма "Триумф"

Рекорд кассовых сборов первого дня побила в Якутии премьера фильма Михаила Лукачевского "Триумф", кинокартину в селах посмотрели 2368 зрителей новых кинозалов... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:01

2024-10-18T18:01

2024-10-18T18:01

республика саха (якутия)

россия

монреаль

республика саха (якутия)

кино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978804823_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_501f853f865028e614fef9c1e2a34cf8.jpg

ЯКУТСК, 18 окт - РИА Новости. Рекорд кассовых сборов первого дня побила в Якутии премьера фильма Михаила Лукачевского "Триумф", кинокартину в селах посмотрели 2368 зрителей новых кинозалов "Экстра Синема", сообщил РИА Новости директор Якутской республиканской киносети, генеральный директор ООО "Экстра Синема" Петр Чиряев. Новый фильм основан на реальных событиях и повествует о триумфальном участии на XXI летних Олимпийских играх в Монреале якутских борцов Романа Дмитриева, Павла Пинигина и Александра Иванова. Их воспитал основатель якутской школы борьбы, легендарный тренер Дмитрий Коркин. Якутия в этом году отмечает 95-летие со дня его рождения. По данным ЕАИС, 17 октября кассовые сборы от премьеры "Триумфа" составили более 2,8 миллиона рублей. Тем самым побит рекорд от стартового дня другого якутского фильма "Карина", который собрал более 1,9 миллионов рублей. "С расширением сети кинозалов "Экстра Синема" в малых населенных пунктах Якутии, в том числе в арктической зоне, растут сборы у местного кинопроката. Вчера на премьеру "Триумфа" в 40 кинозалах "Экстра Синема" пришли 2368 новых зрителей. Всего кинокартину посмотрели 8 тысяч зрителей. Уверен, что развитие якутского кино только набирает обороты", - сказал Чиряев. Ранее сообщалось о том, что проект для кинофикации небольших населенных пунктов и домов культуры "Экстра Синема" на территории Якутии реализуется с 2022 года. Проект включен в указ президента РФ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В республике кинопроекторами "Экстра Синема" оборудовано уже 30 кинозалов. Еще 40 кинозалов открылись в октябре, в том числе в малых селах, находящихся в арктических районах.

https://ria.ru/20241004/kinozaly-1976411924.html

https://ria.ru/20240904/vklad-1970432727.html

россия

монреаль

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, монреаль, республика саха (якутия), кино