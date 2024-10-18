Евросоюз устал от конфликта на Украине, заявил премьер Словакии
Премьер Словакии Фицо: Евросоюз устал от конфликта на Украине
© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 18 окт - РИА Новости. Евросоюз устал от конфликта на Украине, поскольку ситуация, несмотря на военную поддержку Киева странами ЕС, не близится к разрешению, считает премьер Словакии Роберт Фицо.
"Все уже устали от этой темы, я видел это и вчера на представителях Европейского совета, потому что конфликт длится уже больше двух лет, скоро это будет три года, но мы не видим никакого решения. Я не хочу возвращаться в прошлое, но вы знаете мои заявления о том, что мы будем встречаться здесь год за годом, но будем там, где мы и были, но будет только больше погибших, а у России территорий будет, возможно, все больше и больше", - сказал Фицо журналистам по итогам саммита стран ЕС.
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Он отметил, что по-прежнему среди руководителей европейских стран преобладает мнение о военном решении конфликта на Украине, якобы таким образом можно будет обеспечить Киеву хорошие позиции в случае возможных переговоров.
"Я так не думаю, но, если у крупных стран другое мнение, то я это мнение уважаю", - добавил Фицо.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В сентябре 2024 года на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.