https://ria.ru/20241018/energodar-1978661329.html
В Энергодаре восстановили подачу электричества
В Энергодаре восстановили подачу электричества - РИА Новости, 18.10.2024
В Энергодаре восстановили подачу электричества
Подача электричества в город-спутник Запорожской АЭС Энергодар восстановлена, идет поэтапное подключение районов города, сообщила РИА Новости директор по... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:01
2024-10-18T10:01
2024-10-18T10:05
энергодар
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Подача электричества в город-спутник Запорожской АЭС Энергодар восстановлена, идет поэтапное подключение районов города, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.Ранее сообщалось, что в Энергодаре пропало электричество из-за аварийного отключения высоковольтной линии."Авария была за пределами города. На данный момент подача электричества в город восстановлена. Идет сбор схемы и поэтапное подключение", - сказала Яшина.
https://ria.ru/20241016/nikolaev-1978265819.html
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская аэс, происшествия
Энергодар, Запорожская АЭС, Происшествия
В Энергодаре восстановили подачу электричества
В Энергодаре восстановили подачу электричества, идет поэтапное подключение