https://ria.ru/20241018/energodar-1978661329.html

В Энергодаре восстановили подачу электричества

В Энергодаре восстановили подачу электричества - РИА Новости, 18.10.2024

В Энергодаре восстановили подачу электричества

Подача электричества в город-спутник Запорожской АЭС Энергодар восстановлена, идет поэтапное подключение районов города, сообщила РИА Новости директор по... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:01

2024-10-18T10:01

2024-10-18T10:05

энергодар

запорожская аэс

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Подача электричества в город-спутник Запорожской АЭС Энергодар восстановлена, идет поэтапное подключение районов города, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.Ранее сообщалось, что в Энергодаре пропало электричество из-за аварийного отключения высоковольтной линии."Авария была за пределами города. На данный момент подача электричества в город восстановлена. Идет сбор схемы и поэтапное подключение", - сказала Яшина.

https://ria.ru/20241016/nikolaev-1978265819.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, запорожская аэс, происшествия