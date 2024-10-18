https://ria.ru/20241018/eks-ministr-1978664021.html

МВД запросило арест двух самарских экс-министров

МВД запросило арест двух самарских экс-министров - РИА Новости, 18.10.2024

МВД запросило арест двух самарских экс-министров

Октябрьский районный суд Самары получил ходатайства от следователей МВД об аресте региональных экс-министра строительства Николая Плаксина и бывшего министра... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:10

2024-10-18T10:10

2024-10-18T10:10

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александр хинштейн

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САМАРА, 18 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары получил ходатайства от следователей МВД об аресте региональных экс-министра строительства Николая Плаксина и бывшего министра управления финансами Андрея Прямилова, подозреваемых в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "От МВД поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Плаксину и Прямилову, (у обоих дела - ред.) по части 3 статьи 286 УК РФ", - сказала собеседница агентства. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что задержания Плаксина и Прямилова связаны с делом о коррупции при строительстве станции метро "Театральная". В ноябре 2023 года фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий стал экс-глава правительства региона Виктор Кудряшов. По версии следствия, Кудряшов , зная о дефиците регионального бюджета и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная", в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Кудряшов действовал в интересах фирмы "Волгатрансстрой", которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро , считают в региональном МВД.

https://ria.ru/20240930/demchik-1975485150.html

https://ria.ru/20240621/samara-1954479343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, самара, александр хинштейн, госдума рф