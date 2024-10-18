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МВД запросило арест двух самарских экс-министров - РИА Новости, 18.10.2024
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10:10 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/eks-ministr-1978664021.html
МВД запросило арест двух самарских экс-министров
МВД запросило арест двух самарских экс-министров - РИА Новости, 18.10.2024
МВД запросило арест двух самарских экс-министров
Октябрьский районный суд Самары получил ходатайства от следователей МВД об аресте региональных экс-министра строительства Николая Плаксина и бывшего министра... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:10
2024-10-18T10:10
происшествия
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САМАРА, 18 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары получил ходатайства от следователей МВД об аресте региональных экс-министра строительства Николая Плаксина и бывшего министра управления финансами Андрея Прямилова, подозреваемых в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "От МВД поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Плаксину и Прямилову, (у обоих дела - ред.) по части 3 статьи 286 УК РФ", - сказала собеседница агентства. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что задержания Плаксина и Прямилова связаны с делом о коррупции при строительстве станции метро "Театральная". В ноябре 2023 года фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий стал экс-глава правительства региона Виктор Кудряшов. По версии следствия, Кудряшов , зная о дефиците регионального бюджета и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная", в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Кудряшов действовал в интересах фирмы "Волгатрансстрой", которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро , считают в региональном МВД.
https://ria.ru/20240930/demchik-1975485150.html
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происшествия, самара, александр хинштейн, госдума рф
Происшествия, Самара, Александр Хинштейн, Госдума РФ
МВД запросило арест двух самарских экс-министров

МВД запросило арест самарских экс-министров, по делу о превышении полномочий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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САМАРА, 18 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары получил ходатайства от следователей МВД об аресте региональных экс-министра строительства Николая Плаксина и бывшего министра управления финансами Андрея Прямилова, подозреваемых в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"От МВД поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Плаксину и Прямилову, (у обоих дела - ред.) по части 3 статьи 286 УК РФ", - сказала собеседница агентства.
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Суд арестовал недвижимость и деньги экс-чиновника Минобороны
30 сентября, 12:36
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что задержания Плаксина и Прямилова связаны с делом о коррупции при строительстве станции метро "Театральная".
В ноябре 2023 года фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий стал экс-глава правительства региона Виктор Кудряшов. По версии следствия, Кудряшов , зная о дефиците регионального бюджета и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная", в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Кудряшов действовал в интересах фирмы "Волгатрансстрой", которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро , считают в региональном МВД.
Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Врио министра транспорта Самарской области задержали силовики
21 июня, 12:31
 
ПроисшествияСамараАлександр ХинштейнГосдума РФ
 
 
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