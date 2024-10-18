https://ria.ru/20241018/ekaterinburg-1978682237.html

В Екатеринбурге подростка обвинили в убийстве девушки, матери и собаки

В Екатеринбурге подростка обвинили в убийстве девушки, матери и собаки - РИА Новости, 18.10.2024

В Екатеринбурге подростка обвинили в убийстве девушки, матери и собаки

Завершено расследование уголовного дела 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей девушки, ее матери и их собаки в Екатеринбурге, и его соучастника,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:42

2024-10-18T11:42

2024-10-18T11:42

специальная военная операция на украине

происшествия

екатеринбург

александр шульга

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей девушки, ее матери и их собаки в Екатеринбурге, и его соучастника, который помогал красть с банковских карт погибших деньги, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга. В ноябре 2023 года в квартире на улице Билимбаевской в уральской столице были найдены тела 14-летней девочки и ее 62-летней матери с ножевыми ранениями. Следователи завели дело об убийстве двух лиц. В качестве подозреваемого был задержан 16-летний молодой человек, ему предъявили обвинение и арестовали. Правоохранительные органы выяснили, что подросток из неприязни зарезал свою девушку и, дождавшись возвращения в квартиру ее матери, также с помощью ножа расправился с женщиной. Жертвой подростка стал и домашний питомец погибших - шпиц по кличке Булка, собаку он зарезал в ванной комнате, чтобы не шумела. Уходя, молодой человек похитил мобильные телефоны погибших, их банковские карты – с них со своим знакомым он снял 40 тысяч рублей. "Завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей в возрасте 16 и 19 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве двух лиц, совершенном с целью скрыть другое преступление, краже с причинением значительного ущерба гражданину, краже с банковского счета группой лиц по предварительному сговору и жестоком обращении с животным", – сказал Шульга. Он отметил, что экспертиза в отношении 16-летнего фигуранта показала, что он был вменяем, дело уйдет в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга. Как пояснил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, 16-летний молодой человек уже состоял на учете за причастность к грабежу в 2022 году, при досмотре у него нашли ключи от квартиры, где было совершено убийство. В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что 19-летний молодой человек обвиняется только в краже. В надзорном ведомстве уточнили, что 16-летний подросток расправился со своей девушкой, в том числе, из-за ревности, хозяйственным ножом он нанес подруге 9 ударов, а ее матери – не менее 15 ударов.

https://ria.ru/20240826/ubiystvo-1968498491.html

https://ria.ru/20240729/sud-1962656077.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)