Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге подростка обвинили в убийстве девушки, матери и собаки - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/ekaterinburg-1978682237.html
В Екатеринбурге подростка обвинили в убийстве девушки, матери и собаки
В Екатеринбурге подростка обвинили в убийстве девушки, матери и собаки - РИА Новости, 18.10.2024
В Екатеринбурге подростка обвинили в убийстве девушки, матери и собаки
Завершено расследование уголовного дела 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей девушки, ее матери и их собаки в Екатеринбурге, и его соучастника,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:42
2024-10-18T11:42
специальная военная операция на украине
происшествия
екатеринбург
александр шульга
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей девушки, ее матери и их собаки в Екатеринбурге, и его соучастника, который помогал красть с банковских карт погибших деньги, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга. В ноябре 2023 года в квартире на улице Билимбаевской в уральской столице были найдены тела 14-летней девочки и ее 62-летней матери с ножевыми ранениями. Следователи завели дело об убийстве двух лиц. В качестве подозреваемого был задержан 16-летний молодой человек, ему предъявили обвинение и арестовали. Правоохранительные органы выяснили, что подросток из неприязни зарезал свою девушку и, дождавшись возвращения в квартиру ее матери, также с помощью ножа расправился с женщиной. Жертвой подростка стал и домашний питомец погибших - шпиц по кличке Булка, собаку он зарезал в ванной комнате, чтобы не шумела. Уходя, молодой человек похитил мобильные телефоны погибших, их банковские карты – с них со своим знакомым он снял 40 тысяч рублей. "Завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей в возрасте 16 и 19 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве двух лиц, совершенном с целью скрыть другое преступление, краже с причинением значительного ущерба гражданину, краже с банковского счета группой лиц по предварительному сговору и жестоком обращении с животным", – сказал Шульга. Он отметил, что экспертиза в отношении 16-летнего фигуранта показала, что он был вменяем, дело уйдет в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга. Как пояснил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, 16-летний молодой человек уже состоял на учете за причастность к грабежу в 2022 году, при досмотре у него нашли ключи от квартиры, где было совершено убийство. В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что 19-летний молодой человек обвиняется только в краже. В надзорном ведомстве уточнили, что 16-летний подросток расправился со своей девушкой, в том числе, из-за ревности, хозяйственным ножом он нанес подруге 9 ударов, а ее матери – не менее 15 ударов.
https://ria.ru/20240826/ubiystvo-1968498491.html
https://ria.ru/20240729/sud-1962656077.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Екатеринбург, Александр Шульга, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге подростка обвинили в убийстве девушки, матери и собаки

Дело школьника из Екатеринбурга, обвиняемого в двойном убийстве, уйдет в суд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей девушки, ее матери и их собаки в Екатеринбурге, и его соучастника, который помогал красть с банковских карт погибших деньги, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.
В ноябре 2023 года в квартире на улице Билимбаевской в уральской столице были найдены тела 14-летней девочки и ее 62-летней матери с ножевыми ранениями. Следователи завели дело об убийстве двух лиц. В качестве подозреваемого был задержан 16-летний молодой человек, ему предъявили обвинение и арестовали.
Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве пятилетнего мальчика, в зале суда. 26 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Заседание по делу об убийстве мальчика в Екатеринбурге закрыли от СМИ
26 августа, 13:14
Правоохранительные органы выяснили, что подросток из неприязни зарезал свою девушку и, дождавшись возвращения в квартиру ее матери, также с помощью ножа расправился с женщиной. Жертвой подростка стал и домашний питомец погибших - шпиц по кличке Булка, собаку он зарезал в ванной комнате, чтобы не шумела. Уходя, молодой человек похитил мобильные телефоны погибших, их банковские карты – с них со своим знакомым он снял 40 тысяч рублей.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей в возрасте 16 и 19 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве двух лиц, совершенном с целью скрыть другое преступление, краже с причинением значительного ущерба гражданину, краже с банковского счета группой лиц по предварительному сговору и жестоком обращении с животным", – сказал Шульга.
Он отметил, что экспертиза в отношении 16-летнего фигуранта показала, что он был вменяем, дело уйдет в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга.
Как пояснил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, 16-летний молодой человек уже состоял на учете за причастность к грабежу в 2022 году, при досмотре у него нашли ключи от квартиры, где было совершено убийство.
В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что 19-летний молодой человек обвиняется только в краже. В надзорном ведомстве уточнили, что 16-летний подросток расправился со своей девушкой, в том числе, из-за ревности, хозяйственным ножом он нанес подруге 9 ударов, а ее матери – не менее 15 ударов.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Суд вынес приговор по делу об убийстве двух девушек на Урале
29 июля, 12:36
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЕкатеринбургАлександр ШульгаВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала