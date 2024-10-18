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У России традиционно глубокие отношения с Эфиопией, заявил Путин
У России традиционно глубокие отношения с Эфиопией, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
У России традиционно глубокие отношения с Эфиопией, заявил Путин
У России традиционно глубокие отношения с Эфиопией, многие компании проявляют интерес к работе на эфиопском рынке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:53
2024-10-18T16:53
2024-10-18T17:05
россия
эфиопия
владимир путин
экономика
саммит брикс в казани в 2024 году
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. У России традиционно глубокие отношения с Эфиопией, многие компании проявляют интерес к работе на эфиопском рынке, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Что касается Эфиопии, то у нас традиционно глубокие отношения, и духовные, гуманитарные связи очень хорошие. И многие наши компании проявляют интерес к работе на эфиопском рынке - это энергетические, это машиностроительные компании", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эфиопия, владимир путин, экономика, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Эфиопия, Владимир Путин, Экономика, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
У России традиционно глубокие отношения с Эфиопией, заявил Путин
Путин: многие российские компании проявляют интерес к работе на эфиопском рынке