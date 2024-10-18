https://ria.ru/20241018/efiopiya-1978781553.html

У России традиционно глубокие отношения с Эфиопией, заявил Путин

У России традиционно глубокие отношения с Эфиопией, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

У России традиционно глубокие отношения с Эфиопией, заявил Путин

У России традиционно глубокие отношения с Эфиопией, многие компании проявляют интерес к работе на эфиопском рынке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:53

2024-10-18T16:53

2024-10-18T17:05

россия

эфиопия

владимир путин

экономика

саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. У России традиционно глубокие отношения с Эфиопией, многие компании проявляют интерес к работе на эфиопском рынке, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Что касается Эфиопии, то у нас традиционно глубокие отношения, и духовные, гуманитарные связи очень хорошие. И многие наши компании проявляют интерес к работе на эфиопском рынке - это энергетические, это машиностроительные компании", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, эфиопия, владимир путин, экономика, саммит брикс в казани в 2024 году