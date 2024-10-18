Словацкий политик почтил память погибших детей на Аллее ангелов в Донецке
Словацкий активист Павол Слота посетил мемориал "Аллея ангелов" в Донецке
Мемориал "Аллея Ангелов" в Донецке. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 18 окт - РИА Новости. Словацкий активист, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота посетил Аллею ангелов в Донецке, где почтил память погибших детей Донбасса.
"Аллея ангелов в Донецке в Донбассе, аллея несбывшихся детских снов и желаний", - написал Слота на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее он сообщил, что находится в Донбассе, где продолжается освобождение от фашистского гнета, которому, как отметил политик, подверг людей киевский режим.
"Вашим детям, внукам, как и я моему сыну, мы говорим о том, что когда они видят падающую звезду, то могут что-то загадать себе. Лишь говорить об этому никому ничего нельзя. Это только их желание и знает о нем лишь их звездочка. Для них это волшебный момент и мы так создаем для них ощущение сказки и не только… Мы создаем для них и ощущение безопасности и возможность исполнения их невинных желаний. Однако здесь мне пришлось осознать, что с 2014 года укронеонацисты показали уже тысячам детей Донецка, Луганска, по сути всего Донбасса, что "падающие звезды" могут означать и полную противоположность! То есть мечты и желания, которые уже никогда не будут озвучены и никогда не будут исполнены", - добавил Слота.
Политик отметил, что нельзя забывать об этом и нельзя это игнорировать. Он опубликовал несколько фотографий с Аллеи ангелов, включая мемориал, к которому возложены цветы и мягкие игрушки.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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