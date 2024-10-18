Рейтинг@Mail.ru
Словацкий политик почтил память погибших детей на Аллее ангелов в Донецке - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 18.10.2024 (обновлено: 20:45 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/donbass-1978831891.html
Словацкий политик почтил память погибших детей на Аллее ангелов в Донецке
Словацкий политик почтил память погибших детей на Аллее ангелов в Донецке - РИА Новости, 18.10.2024
Словацкий политик почтил память погибших детей на Аллее ангелов в Донецке
Словацкий активист, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота посетил Аллею ангелов в Донецке, где почтил память погибших детей... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T20:42
2024-10-18T20:45
донбасс
донецк
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780007803_0:348:3000:2036_1920x0_80_0_0_647156a9504fa64e0ef29236a8f31433.jpg
БРАТИСЛАВА, 18 окт - РИА Новости. Словацкий активист, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота посетил Аллею ангелов в Донецке, где почтил память погибших детей Донбасса. "Аллея ангелов в Донецке в Донбассе, аллея несбывшихся детских снов и желаний", - написал Слота на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее он сообщил, что находится в Донбассе, где продолжается освобождение от фашистского гнета, которому, как отметил политик, подверг людей киевский режим. "Вашим детям, внукам, как и я моему сыну, мы говорим о том, что когда они видят падающую звезду, то могут что-то загадать себе. Лишь говорить об этому никому ничего нельзя. Это только их желание и знает о нем лишь их звездочка. Для них это волшебный момент и мы так создаем для них ощущение сказки и не только… Мы создаем для них и ощущение безопасности и возможность исполнения их невинных желаний. Однако здесь мне пришлось осознать, что с 2014 года укронеонацисты показали уже тысячам детей Донецка, Луганска, по сути всего Донбасса, что "падающие звезды" могут означать и полную противоположность! То есть мечты и желания, которые уже никогда не будут озвучены и никогда не будут исполнены", - добавил Слота. Политик отметил, что нельзя забывать об этом и нельзя это игнорировать. Он опубликовал несколько фотографий с Аллеи ангелов, включая мемориал, к которому возложены цветы и мягкие игрушки.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240727/deti-1962396171.html
https://ria.ru/20240726/deti-1962095725.html
донбасс
донецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780007803_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_6cfc2c546384842931da488e3c59d7cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, донецк, россия, в мире
Донбасс, Донецк, Россия, В мире
Словацкий политик почтил память погибших детей на Аллее ангелов в Донецке

Словацкий активист Павол Слота посетил мемориал "Аллея ангелов" в Донецке

© РИА Новости / Игорь МасловМемориал "Аллея Ангелов" в Донецке
Мемориал Аллея Ангелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
Мемориал "Аллея Ангелов" в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 18 окт - РИА Новости. Словацкий активист, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота посетил Аллею ангелов в Донецке, где почтил память погибших детей Донбасса.
"Аллея ангелов в Донецке в Донбассе, аллея несбывшихся детских снов и желаний", - написал Слота на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Игрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам Донбасса - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Российские бойцы пообещали найти каждого виновного в гибели детей Донбасса
27 июля, 16:42
Ранее он сообщил, что находится в Донбассе, где продолжается освобождение от фашистского гнета, которому, как отметил политик, подверг людей киевский режим.
"Вашим детям, внукам, как и я моему сыну, мы говорим о том, что когда они видят падающую звезду, то могут что-то загадать себе. Лишь говорить об этому никому ничего нельзя. Это только их желание и знает о нем лишь их звездочка. Для них это волшебный момент и мы так создаем для них ощущение сказки и не только… Мы создаем для них и ощущение безопасности и возможность исполнения их невинных желаний. Однако здесь мне пришлось осознать, что с 2014 года укронеонацисты показали уже тысячам детей Донецка, Луганска, по сути всего Донбасса, что "падающие звезды" могут означать и полную противоположность! То есть мечты и желания, которые уже никогда не будут озвучены и никогда не будут исполнены", - добавил Слота.
Политик отметил, что нельзя забывать об этом и нельзя это игнорировать. Он опубликовал несколько фотографий с Аллеи ангелов, включая мемориал, к которому возложены цветы и мягкие игрушки.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Возложение цветов к мемориалу в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Акция в память о погибших детях Донбасса в Москве
26 июля, 14:18
 
ДонбассДонецкРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала