https://ria.ru/20241018/desantniki-1978638227.html
Десантники в курском приграничье учатся штурмовать позиции на мотоциклах
Десантники в курском приграничье учатся штурмовать позиции на мотоциклах - РИА Новости, 18.10.2024
Десантники в курском приграничье учатся штурмовать позиции на мотоциклах
Штурмовые подразделения ВДВ на полигонах в тыловом районе проходят подготовку с использованием кроссовых мотоциклов для захвата и зачистки опорных пунктов ВСУ в РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T05:19
2024-10-18T05:19
2024-10-18T05:19
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Штурмовые подразделения ВДВ на полигонах в тыловом районе проходят подготовку с использованием кроссовых мотоциклов для захвата и зачистки опорных пунктов ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Штурмовые подразделения отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Север" проходят подготовку на полигоне в приграничных районах Курской области с использованием кроссовых мотоциклов для преодоления открытых простреливаемых пространств на пути к опорным пунктам ВСУ и проведения в них зачисток", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что на полигоне опытными инструкторами с десантниками проводится курс интенсивной боевой подготовки. Военнослужащие отрабатывают действия в составе отделений, а также в боевых двойках и тройках, как в наступательном бою с захватом опорного пункта противника, так и при ведении оборонительного боя по удержанию позиций. В ведомстве также отметили, что практика применения кроссовых мотоциклов бойцами ВС РФ полностью оправдала себя. "Используя эффект неожиданности, они на скорости влетают в лесопосадки, где предварительно отработали подразделения БПЛА", - сказали в Минобороны, отметив, что за счет высокой скорости передвижения штурмовиков ВСУ не могут использовать против них ударные дроны или навести артиллерию. "Мотоцикл быстро набирает скорость, может легко маневрировать, в повороты заходить. Эффект неожиданности - самое главное", - отметил военнослужащий с позывным "Топор". Он добавил, что мотоциклы могут использоваться как для подвоза боеприпасов, провизии и средств связи, так и штурмовиками или разведчиками, расчетами беспилотников.
https://ria.ru/20241018/frg-1978628668.html
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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Десантники в курском приграничье учатся штурмовать позиции на мотоциклах
Минобороны: штурмовики ВДВ учатся захвату "опорников" на мотоциклах
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Штурмовые подразделения ВДВ на полигонах в тыловом районе проходят подготовку с использованием кроссовых мотоциклов для захвата и зачистки опорных пунктов ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Штурмовые подразделения отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Север" проходят подготовку на полигоне в приграничных районах Курской области с использованием кроссовых мотоциклов для преодоления открытых простреливаемых пространств на пути к опорным пунктам ВСУ и проведения в них зачисток", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что на полигоне опытными инструкторами с десантниками проводится курс интенсивной боевой подготовки. Военнослужащие отрабатывают действия в составе отделений, а также в боевых двойках и тройках, как в наступательном бою с захватом опорного пункта противника, так и при ведении оборонительного боя по удержанию позиций.
В ведомстве также отметили, что практика применения кроссовых мотоциклов бойцами ВС РФ полностью оправдала себя. "Используя эффект неожиданности, они на скорости влетают в лесопосадки, где предварительно отработали подразделения БПЛА", - сказали в Минобороны, отметив, что за счет высокой скорости передвижения штурмовиков ВСУ не могут использовать против них ударные дроны или навести артиллерию.
"Мотоцикл быстро набирает скорость, может легко маневрировать, в повороты заходить. Эффект неожиданности - самое главное", - отметил военнослужащий с позывным "Топор". Он добавил, что мотоциклы могут использоваться как для подвоза боеприпасов, провизии и средств связи, так и штурмовиками или разведчиками, расчетами беспилотников.