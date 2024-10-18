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Путин призвал обеспечить интересы России в сфере безопасности - РИА Новости, 18.10.2024
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18:08 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/briks-1978807390.html
Путин призвал обеспечить интересы России в сфере безопасности
Путин призвал обеспечить интересы России в сфере безопасности - РИА Новости, 18.10.2024
Путин призвал обеспечить интересы России в сфере безопасности
России нужно решить вопрос с долгосрочным обеспечением своих интересов в сфере безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:08
2024-10-18T18:08
россия
владимир путин
дмитрий киселев
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. России нужно решить вопрос с долгосрочным обеспечением своих интересов в сфере безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам без всяких сомнений, кроме этого, нужно решить вопрос с обеспечением долгосрочных интересов России в сфере безопасности", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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россия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин призвал обеспечить интересы России в сфере безопасности

Путин: России нужно обеспечить долгосрочные интересы в сфере безопасности

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. России нужно решить вопрос с долгосрочным обеспечением своих интересов в сфере безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам без всяких сомнений, кроме этого, нужно решить вопрос с обеспечением долгосрочных интересов России в сфере безопасности", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности, заявил Песков
14 октября, 13:25
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий КиселевБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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