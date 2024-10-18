https://ria.ru/20241018/briks-1978807390.html

Путин призвал обеспечить интересы России в сфере безопасности

Путин призвал обеспечить интересы России в сфере безопасности - РИА Новости, 18.10.2024

Путин призвал обеспечить интересы России в сфере безопасности

России нужно решить вопрос с долгосрочным обеспечением своих интересов в сфере безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:08

2024-10-18T18:08

2024-10-18T18:08

россия

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. России нужно решить вопрос с долгосрочным обеспечением своих интересов в сфере безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам без всяких сомнений, кроме этого, нужно решить вопрос с обеспечением долгосрочных интересов России в сфере безопасности", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

https://ria.ru/20241014/pekov-1977937504.html

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