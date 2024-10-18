https://ria.ru/20241018/briks-1978686420.html

Путин отметил важность экономического партнерства стран БРИКС

Путин отметил важность экономического партнерства стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Путин отметил важность экономического партнерства стран БРИКС

Президент России Владимир Путин указал на важность тесного экономического партнерства стран БРИКС, отметив, что совместная работа приносит осязаемые результаты. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:03

2024-10-18T12:03

2024-10-18T12:21

брикс

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казань

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на важность тесного экономического партнерства стран БРИКС, отметив, что совместная работа приносит осязаемые результаты.Президент отметил символичность, что предваряет встречу лидеров в Казани именно деловой форум БРИКС."Тем самым подчеркивается важность тесного экономического партнерства наших стран, продвижение торговли и инвестиций, углубление кооперационных связей. Совместная работа в БРИКС по ускорению социально-экономического роста и обеспечение устойчивого развития приносит конкретные осязаемые результаты, на деле способствует улучшению благосостояния и качества жизни простых граждан наших стран", - сказал Путин, выступая на деловом форуме БРИКС.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>

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казань

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брикс, саммит брикс, казань, россия, владимир путин