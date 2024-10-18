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Путин отметил важность экономического партнерства стран БРИКС
Путин отметил важность экономического партнерства стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Путин отметил важность экономического партнерства стран БРИКС
Президент России Владимир Путин указал на важность тесного экономического партнерства стран БРИКС, отметив, что совместная работа приносит осязаемые результаты. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:03
2024-10-18T12:03
2024-10-18T12:21
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на важность тесного экономического партнерства стран БРИКС, отметив, что совместная работа приносит осязаемые результаты.Президент отметил символичность, что предваряет встречу лидеров в Казани именно деловой форум БРИКС."Тем самым подчеркивается важность тесного экономического партнерства наших стран, продвижение торговли и инвестиций, углубление кооперационных связей. Совместная работа в БРИКС по ускорению социально-экономического роста и обеспечение устойчивого развития приносит конкретные осязаемые результаты, на деле способствует улучшению благосостояния и качества жизни простых граждан наших стран", - сказал Путин, выступая на деловом форуме БРИКС.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>
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брикс, саммит брикс, казань, россия, владимир путин
БРИКС, Саммит БРИКС, Казань, Россия, Владимир Путин
Путин отметил важность экономического партнерства стран БРИКС
Путин о партнерстве стран БРИКС: совместная работа приносит результаты