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БРИКС объединяет сопротивление тому, что происходит в мире, заявил эксперт - РИА Новости, 18.10.2024
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08:44 18.10.2024 (обновлено: 09:52 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/briks-1978649027.html
БРИКС объединяет сопротивление тому, что происходит в мире, заявил эксперт
БРИКС объединяет сопротивление тому, что происходит в мире, заявил эксперт - РИА Новости, 18.10.2024
БРИКС объединяет сопротивление тому, что происходит в мире, заявил эксперт
Страны БРИКС объединяет не ненависть к Западу, а сопротивление тому, что происходит в мире, неудивительно, что для государств Азии, Африки и Латинской Америки... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T08:44
2024-10-18T09:52
в мире
азия
африка
латинская америка
брикс
высшая школа экономики (вшэ)
саммит брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Страны БРИКС объединяет не ненависть к Западу, а сопротивление тому, что происходит в мире, неудивительно, что для государств Азии, Африки и Латинской Америки БРИКС - альтернатива западной модели развития, заявил РИА Новости руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад Алескеров. "Мое мнение тут таково – сейчас государства БРИКС объединяет, если так можно выразиться, сопротивление тому, что они, каждый на своем уровне, наблюдают в мире",- сказал он. По его словам, "в БРИКС каждая из стран ищет помощи и поддержки на фоне усиливающейся в мире конфронтации". "Неудивительно, например, что многие государства Африки, Азии и Латинской Америки именно в БРИКС видят сегодня альтернативную площадку и возможность развиваться вне зависимости Запада",- заметил собеседник агентства. При этом, подчеркнул он, "речь о ненависти БРИКС к Западу не идет, он же не опустил "железный занавес" ни перед Китаем, ни перед Индией, ни даже перед Россией, к тому же на ненависти ничего путного не построишь". Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 10.00 мск.
https://ria.ru/20240617/briks-1953316554.html
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азия
африка
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Дарья Буймова
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в мире, азия, африка, латинская америка, брикс, высшая школа экономики (вшэ), саммит брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Азия, Африка, Латинская Америка, БРИКС, Высшая школа экономики (ВШЭ), Саммит БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
БРИКС объединяет сопротивление тому, что происходит в мире, заявил эксперт

Экономист Алескеров: БРИКС объединяет не ненависть к Западу, а сопротивление

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Страны БРИКС объединяет не ненависть к Западу, а сопротивление тому, что происходит в мире, неудивительно, что для государств Азии, Африки и Латинской Америки БРИКС - альтернатива западной модели развития, заявил РИА Новости руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад Алескеров.
"Мое мнение тут таково – сейчас государства БРИКС объединяет, если так можно выразиться, сопротивление тому, что они, каждый на своем уровне, наблюдают в мире",- сказал он.
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По его словам, "в БРИКС каждая из стран ищет помощи и поддержки на фоне усиливающейся в мире конфронтации".
"Неудивительно, например, что многие государства Африки, Азии и Латинской Америки именно в БРИКС видят сегодня альтернативную площадку и возможность развиваться вне зависимости Запада",- заметил собеседник агентства.
При этом, подчеркнул он, "речь о ненависти БРИКС к Западу не идет, он же не опустил "железный занавес" ни перед Китаем, ни перед Индией, ни даже перед Россией, к тому же на ненависти ничего путного не построишь".
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 10.00 мск.
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Соотношение в мире меняется в пользу БРИКС, считает эксперт
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В миреАзияАфрикаЛатинская АмерикаБРИКСВысшая школа экономики (ВШЭ)Саммит БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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