https://ria.ru/20241018/briks-1978649027.html

БРИКС объединяет сопротивление тому, что происходит в мире, заявил эксперт

БРИКС объединяет сопротивление тому, что происходит в мире, заявил эксперт - РИА Новости, 18.10.2024

БРИКС объединяет сопротивление тому, что происходит в мире, заявил эксперт

Страны БРИКС объединяет не ненависть к Западу, а сопротивление тому, что происходит в мире, неудивительно, что для государств Азии, Африки и Латинской Америки... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:44

2024-10-18T08:44

2024-10-18T09:52

в мире

азия

африка

латинская америка

брикс

высшая школа экономики (вшэ)

саммит брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Страны БРИКС объединяет не ненависть к Западу, а сопротивление тому, что происходит в мире, неудивительно, что для государств Азии, Африки и Латинской Америки БРИКС - альтернатива западной модели развития, заявил РИА Новости руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад Алескеров. "Мое мнение тут таково – сейчас государства БРИКС объединяет, если так можно выразиться, сопротивление тому, что они, каждый на своем уровне, наблюдают в мире",- сказал он. По его словам, "в БРИКС каждая из стран ищет помощи и поддержки на фоне усиливающейся в мире конфронтации". "Неудивительно, например, что многие государства Африки, Азии и Латинской Америки именно в БРИКС видят сегодня альтернативную площадку и возможность развиваться вне зависимости Запада",- заметил собеседник агентства. При этом, подчеркнул он, "речь о ненависти БРИКС к Западу не идет, он же не опустил "железный занавес" ни перед Китаем, ни перед Индией, ни даже перед Россией, к тому же на ненависти ничего путного не построишь". Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 10.00 мск.

https://ria.ru/20240617/briks-1953316554.html

https://ria.ru/20240727/briks-1962325217.html

азия

африка

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азия, африка, латинская америка, брикс, высшая школа экономики (вшэ), саммит брикс, саммит брикс в казани в 2024 году