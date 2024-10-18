Рейтинг@Mail.ru
"Худшее решение". Блогер пожалел, что уехал из России - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/bloger-1978838786.html
"Худшее решение". Блогер пожалел, что уехал из России
"Худшее решение". Блогер пожалел, что уехал из России - РИА Новости, 18.10.2024
"Худшее решение". Блогер пожалел, что уехал из России
Блогер Амиран Сардаров признался в шоу "Сессия", что уехать в США было самым худшим решением в его жизни. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:03
2024-10-18T22:03
россия
сша
америка
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978838647_0:406:2048:1558_1920x0_80_0_0_a8ff7044a11ea33d201f4b75ad50c46b.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Блогер Амиран Сардаров признался в шоу "Сессия", что уехать в США было самым худшим решением в его жизни.Он отметил, что вырос на мультфильмах и кино, из-за которых Америка представлялась "финальной точкой острова счастья", в которой можно обрести себя."Я приехал туда, и ничего не оправдалось", — добавил шоумен.Он рассказал, что надеялся добиться в США мирового признания, однако теперь вернулся и намерен доказать Америке, что в России могут создавать лучший контент, за которым будут следить.Сардаров эмигрировал в США в 2020 году, однако примерно через год вернулся в Россию.
https://ria.ru/20241018/lebedev-1978678277.html
россия
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978838647_0:214:2048:1750_1920x0_80_0_0_8beb3fdf3c963db8f568e2fd79218b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, америка, общество
Россия, США, Америка, Общество
"Худшее решение". Блогер пожалел, что уехал из России

Блогер Сардаров признался, что уехать из РФ в США было его худшим решением

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Амиран Сардаров
Блогер Амиран Сардаров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Блогер Амиран Сардаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Блогер Амиран Сардаров признался в шоу "Сессия", что уехать в США было самым худшим решением в его жизни.
Он отметил, что вырос на мультфильмах и кино, из-за которых Америка представлялась "финальной точкой острова счастья", в которой можно обрести себя.
"Я приехал туда, и ничего не оправдалось", — добавил шоумен.
Он рассказал, что надеялся добиться в США мирового признания, однако теперь вернулся и намерен доказать Америке, что в России могут создавать лучший контент, за которым будут следить.
Сардаров эмигрировал в США в 2020 году, однако примерно через год вернулся в Россию.
Дизайнер Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Артемий Лебедев прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Вчера, 11:19
 
РоссияСШААмерикаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала