https://ria.ru/20241018/bloger-1978838786.html

"Худшее решение". Блогер пожалел, что уехал из России

"Худшее решение". Блогер пожалел, что уехал из России - РИА Новости, 18.10.2024

"Худшее решение". Блогер пожалел, что уехал из России

Блогер Амиран Сардаров признался в шоу "Сессия", что уехать в США было самым худшим решением в его жизни. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T22:03

2024-10-18T22:03

2024-10-18T22:03

россия

сша

америка

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978838647_0:406:2048:1558_1920x0_80_0_0_a8ff7044a11ea33d201f4b75ad50c46b.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Блогер Амиран Сардаров признался в шоу "Сессия", что уехать в США было самым худшим решением в его жизни.Он отметил, что вырос на мультфильмах и кино, из-за которых Америка представлялась "финальной точкой острова счастья", в которой можно обрести себя."Я приехал туда, и ничего не оправдалось", — добавил шоумен.Он рассказал, что надеялся добиться в США мирового признания, однако теперь вернулся и намерен доказать Америке, что в России могут создавать лучший контент, за которым будут следить.Сардаров эмигрировал в США в 2020 году, однако примерно через год вернулся в Россию.

https://ria.ru/20241018/lebedev-1978678277.html

россия

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, америка, общество