https://ria.ru/20241018/bloger-1978838786.html
"Худшее решение". Блогер пожалел, что уехал из России
"Худшее решение". Блогер пожалел, что уехал из России - РИА Новости, 18.10.2024
"Худшее решение". Блогер пожалел, что уехал из России
Блогер Амиран Сардаров признался в шоу "Сессия", что уехать в США было самым худшим решением в его жизни. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:03
2024-10-18T22:03
2024-10-18T22:03
россия
сша
америка
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978838647_0:406:2048:1558_1920x0_80_0_0_a8ff7044a11ea33d201f4b75ad50c46b.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Блогер Амиран Сардаров признался в шоу "Сессия", что уехать в США было самым худшим решением в его жизни.Он отметил, что вырос на мультфильмах и кино, из-за которых Америка представлялась "финальной точкой острова счастья", в которой можно обрести себя."Я приехал туда, и ничего не оправдалось", — добавил шоумен.Он рассказал, что надеялся добиться в США мирового признания, однако теперь вернулся и намерен доказать Америке, что в России могут создавать лучший контент, за которым будут следить.Сардаров эмигрировал в США в 2020 году, однако примерно через год вернулся в Россию.
https://ria.ru/20241018/lebedev-1978678277.html
россия
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978838647_0:214:2048:1750_1920x0_80_0_0_8beb3fdf3c963db8f568e2fd79218b81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, америка, общество
Россия, США, Америка, Общество
"Худшее решение". Блогер пожалел, что уехал из России
Блогер Сардаров признался, что уехать из РФ в США было его худшим решением