https://ria.ru/20241018/biometriya-1978735468.html

Стало известно, сколько россиян доверяют биометрии

Стало известно, сколько россиян доверяют биометрии - РИА Новости, 18.10.2024

Стало известно, сколько россиян доверяют биометрии

Доля россиян, которые позитивно относятся к биометрии, за год выросла до 41%, отрицательно к этой теме в 2024 году относятся 29% опрошенных - эта доля за год... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:31

2024-10-18T14:31

2024-10-18T14:31

общество

вциом

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СИРИУС, 18 окт - РИА Новости. Доля россиян, которые позитивно относятся к биометрии, за год выросла до 41%, отрицательно к этой теме в 2024 году относятся 29% опрошенных - эта доля за год снизилась на 3 процентных пункта, рассказал генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, выступая на форуме Finopolis 2024. "По поводу отношения, результаты опроса фиксируют преобладание позитивного отношения в теме биометрии. 41% опрошенных ответили, что относится положительно или скорее положительно к подтверждению личности по биометрии. Отметили нейтральное отношение 25%, отрицательное 29%. За год баланс отношения к сдачи биометрических данных сдвинулся в позитивную сторону. В 23-м году 27% относились положительно, 34% нейтральные, 32% отрицательные", - сказал Абрамов. На то, как человек относится к биометрии, по данным ВЦИОМа, влияет уровень образования и материальное положение. Так, среди опрошенных с высшим образованием выше критичность восприятия темы, а менее обеспеченные респонденты чаще высказывают отрицательное отношение к подтверждению личности по биометрии. В вопросах хранения биометрических данных, по его словам, россияне разделились на две основные группы. Так, 44% тотально не доверяют хранению своих биометрических данных и 42% - доверяют только госучреждению. Только 2% склонны доверять коммерческим компаниям, а 8% - в равной мере и государственным, и коммерческим. При этом государству больше других доверяет поколение телезрителей, а частным компаниям - поколение "цифры". "Результаты опроса позволят выделить 4 сегмента с разным отношением к биометрии. … Госоптимисты, доверяющие тревожные, скептики и тотально недоверяющие. Почти половина опрошенных (49%) относится к госоптимистам. Для группы характерна высокая доля позитивных оценок и доверия государственному учреждению вопросам биометрии. Второй сегмент, доверяющие тревожные, составляет среди опрошенных россиян 7%. Специфика группы этой - совмещение положительного отношения и выражение опасений утечек именно биометрических данных", - сказал Абрамов. "К скептикам можно отнести 37% опрошенных. В группе почти половина отрицательно относится к сбору биометрии, и все не готовы никому доверять биометрические данные. И особенность четвертой группы, тотально недоверяющих - их 7% - более выражено отрицательное отношение и опасение именно утечек биометрии. Из социально-демографических особенностей можно отметить, что среди тотально недоверяющих выше среднего доля жителей крупнейших городов, имеющих высшее образование, и меньше представителей старшего поколения", - продолжил гендиректор ВЦИОМа. Гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий отметил, что сейчас нужно активно работать с людьми с нейтральным или отрицательным отношением к биометрии - "объяснять, о чем эта технология и для чего она нужна".

https://ria.ru/20240911/biometriya-1972147618.html

https://ria.ru/20240830/biometriya-1969427035.html

https://ria.ru/20241018/biometriya-1894518110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вциом