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Стало известно, сколько россиян доверяют биометрии - РИА Новости, 18.10.2024
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14:31 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/biometriya-1978735468.html
Стало известно, сколько россиян доверяют биометрии
Стало известно, сколько россиян доверяют биометрии - РИА Новости, 18.10.2024
Стало известно, сколько россиян доверяют биометрии
Доля россиян, которые позитивно относятся к биометрии, за год выросла до 41%, отрицательно к этой теме в 2024 году относятся 29% опрошенных - эта доля за год... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:31
2024-10-18T14:31
общество
вциом
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СИРИУС, 18 окт - РИА Новости. Доля россиян, которые позитивно относятся к биометрии, за год выросла до 41%, отрицательно к этой теме в 2024 году относятся 29% опрошенных - эта доля за год снизилась на 3 процентных пункта, рассказал генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, выступая на форуме Finopolis 2024. "По поводу отношения, результаты опроса фиксируют преобладание позитивного отношения в теме биометрии. 41% опрошенных ответили, что относится положительно или скорее положительно к подтверждению личности по биометрии. Отметили нейтральное отношение 25%, отрицательное 29%. За год баланс отношения к сдачи биометрических данных сдвинулся в позитивную сторону. В 23-м году 27% относились положительно, 34% нейтральные, 32% отрицательные", - сказал Абрамов. На то, как человек относится к биометрии, по данным ВЦИОМа, влияет уровень образования и материальное положение. Так, среди опрошенных с высшим образованием выше критичность восприятия темы, а менее обеспеченные респонденты чаще высказывают отрицательное отношение к подтверждению личности по биометрии. В вопросах хранения биометрических данных, по его словам, россияне разделились на две основные группы. Так, 44% тотально не доверяют хранению своих биометрических данных и 42% - доверяют только госучреждению. Только 2% склонны доверять коммерческим компаниям, а 8% - в равной мере и государственным, и коммерческим. При этом государству больше других доверяет поколение телезрителей, а частным компаниям - поколение "цифры". "Результаты опроса позволят выделить 4 сегмента с разным отношением к биометрии. … Госоптимисты, доверяющие тревожные, скептики и тотально недоверяющие. Почти половина опрошенных (49%) относится к госоптимистам. Для группы характерна высокая доля позитивных оценок и доверия государственному учреждению вопросам биометрии. Второй сегмент, доверяющие тревожные, составляет среди опрошенных россиян 7%. Специфика группы этой - совмещение положительного отношения и выражение опасений утечек именно биометрических данных", - сказал Абрамов. "К скептикам можно отнести 37% опрошенных. В группе почти половина отрицательно относится к сбору биометрии, и все не готовы никому доверять биометрические данные. И особенность четвертой группы, тотально недоверяющих - их 7% - более выражено отрицательное отношение и опасение именно утечек биометрии. Из социально-демографических особенностей можно отметить, что среди тотально недоверяющих выше среднего доля жителей крупнейших городов, имеющих высшее образование, и меньше представителей старшего поколения", - продолжил гендиректор ВЦИОМа. Гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий отметил, что сейчас нужно активно работать с людьми с нейтральным или отрицательным отношением к биометрии - "объяснять, о чем эта технология и для чего она нужна".
https://ria.ru/20240911/biometriya-1972147618.html
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общество, вциом
Общество, ВЦИОМ
Стало известно, сколько россиян доверяют биометрии

ВЦИОМ: доля россиян, позитивно относящихся к биометрии, за год выросла до 41%

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка сдает биометрические данные
Девушка сдает биометрические данные - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Девушка сдает биометрические данные. Архивное фото
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СИРИУС, 18 окт - РИА Новости. Доля россиян, которые позитивно относятся к биометрии, за год выросла до 41%, отрицательно к этой теме в 2024 году относятся 29% опрошенных - эта доля за год снизилась на 3 процентных пункта, рассказал генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, выступая на форуме Finopolis 2024.
"По поводу отношения, результаты опроса фиксируют преобладание позитивного отношения в теме биометрии. 41% опрошенных ответили, что относится положительно или скорее положительно к подтверждению личности по биометрии. Отметили нейтральное отношение 25%, отрицательное 29%. За год баланс отношения к сдачи биометрических данных сдвинулся в позитивную сторону. В 23-м году 27% относились положительно, 34% нейтральные, 32% отрицательные", - сказал Абрамов.
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На то, как человек относится к биометрии, по данным ВЦИОМа, влияет уровень образования и материальное положение. Так, среди опрошенных с высшим образованием выше критичность восприятия темы, а менее обеспеченные респонденты чаще высказывают отрицательное отношение к подтверждению личности по биометрии.
В вопросах хранения биометрических данных, по его словам, россияне разделились на две основные группы. Так, 44% тотально не доверяют хранению своих биометрических данных и 42% - доверяют только госучреждению. Только 2% склонны доверять коммерческим компаниям, а 8% - в равной мере и государственным, и коммерческим. При этом государству больше других доверяет поколение телезрителей, а частным компаниям - поколение "цифры".
"Результаты опроса позволят выделить 4 сегмента с разным отношением к биометрии. … Госоптимисты, доверяющие тревожные, скептики и тотально недоверяющие. Почти половина опрошенных (49%) относится к госоптимистам. Для группы характерна высокая доля позитивных оценок и доверия государственному учреждению вопросам биометрии. Второй сегмент, доверяющие тревожные, составляет среди опрошенных россиян 7%. Специфика группы этой - совмещение положительного отношения и выражение опасений утечек именно биометрических данных", - сказал Абрамов.
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"К скептикам можно отнести 37% опрошенных. В группе почти половина отрицательно относится к сбору биометрии, и все не готовы никому доверять биометрические данные. И особенность четвертой группы, тотально недоверяющих - их 7% - более выражено отрицательное отношение и опасение именно утечек биометрии. Из социально-демографических особенностей можно отметить, что среди тотально недоверяющих выше среднего доля жителей крупнейших городов, имеющих высшее образование, и меньше представителей старшего поколения", - продолжил гендиректор ВЦИОМа.
Гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий отметил, что сейчас нужно активно работать с людьми с нейтральным или отрицательным отношением к биометрии - "объяснять, о чем эта технология и для чего она нужна".
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