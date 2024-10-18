https://ria.ru/20241018/bespilotnik-1978764555.html

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 18.10.2024

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:04

2024-10-18T16:04

2024-10-18T16:11

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ."Около 15.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)