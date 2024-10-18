https://ria.ru/20241018/bespilotnik-1978764555.html
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 18.10.2024
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:04
2024-10-18T16:04
2024-10-18T16:11
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ."Около 15.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО сбили над территорией Курской области беспилотник ВСУ