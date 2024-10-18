https://ria.ru/20241018/bespilotnik-1978729138.html

Украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Энергодаре

Украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Энергодаре - РИА Новости, 18.10.2024

Украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Энергодаре

Беспилотник ВСУ атаковал крышу жилого многоэтажного дома в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, критических повреждений нет, сообщил замгубернатора... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:06

2024-10-18T14:06

2024-10-18T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал крышу жилого многоэтажного дома в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, критических повреждений нет, сообщил замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий."В 10.40 ВСУ атаковали беспилотником крышу жилого многоэтажного дома в Энергодаре. Критических повреждений нет", - написал Тицкий в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, ВСУ обстреляли с утра жилой сектор города Каменка-Днепровская, там поврежден электропровод, а в Васильевке над рекой Карачекрак был сбит украинский беспилотник."Жертв среди мирного населения во всех случаях нет", - подчеркнул замгубернатора.

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978614484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, энергодар, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, запорожская аэс