https://ria.ru/20241018/berlin-1978831697.html

Шольц, Байден, Стармер и Макрон обсудили "план победы" Зеленского

Шольц, Байден, Стармер и Макрон обсудили "план победы" Зеленского - РИА Новости, 18.10.2024

Шольц, Байден, Стармер и Макрон обсудили "план победы" Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в пятницу в... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T20:40

2024-10-18T20:40

2024-10-18T20:40

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в пятницу в Берлине так называемый "план победы" Владимира Зеленского и выразили решимость и дальше поддерживать Украину на пути к "справедливому и прочному миру", говорится в заявлении пресс-службы кабмина ФРГ. Ранее лидеры четырех стран провели четырёхстороннюю встречу в Берлине после того, как Шольц и Байден провели двусторонние переговоры. "Лидеры... обсудили свои планы по дополнительному укреплению безопасности Украины, предоставлению ей экономической и гуманитарной помощи, включая использование доходов от замороженных российских суверенных активов, в соответствии с решениями саммита "Большой семерки", обсудили "план победы" президента Зеленского и подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на международном праве, включая Устав Организации Объединенных Наций, и уважении суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении. В среду Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

https://ria.ru/20241018/putin-1978810598.html

https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978772743.html

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в мире, украина, россия, германия, владимир зеленский, олаф шольц, джо байден, нато, кир стармер