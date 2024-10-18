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Белоусов поздравил военных, отличившихся при взятии Невского в ЛНР - РИА Новости, 18.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/belousov-1978737374.html
Белоусов поздравил военных, отличившихся при взятии Невского в ЛНР
Белоусов поздравил военных, отличившихся при взятии Невского в ЛНР - РИА Новости, 18.10.2024
Белоусов поздравил военных, отличившихся при взятии Невского в ЛНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенного пункта Невское в РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:44
2024-10-18T14:44
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей белоусов
александр матросов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенного пункта Невское в ЛНР, сообщили в министерстве. Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 59-го гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка. "Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на рубцовском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий освобожден населенный пункт Невское, противник понес существенные потери и обратился в бегство. Мы всегда будем помнить воинов полка, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу Родину", – сказано в телеграмме главы МО. Министр направил также поздравление командованию и личному составу 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова. "Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск "Запад", – сказано в телеграмме. Об освобождении Невского в ЛНР Минобороны сообщало 16 октября.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html
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луганская народная республика, андрей белоусов, александр матросов, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Белоусов, Александр Матросов, Россия
Белоусов поздравил военных, отличившихся при взятии Невского в ЛНР

Белоусов направил поздравительные телеграммы личному составу 59-ого полка

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенного пункта Невское в ЛНР, сообщили в министерстве.
Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 59-го гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка.
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"Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на рубцовском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий освобожден населенный пункт Невское, противник понес существенные потери и обратился в бегство. Мы всегда будем помнить воинов полка, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу Родину", – сказано в телеграмме главы МО.
Министр направил также поздравление командованию и личному составу 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова.
"Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск "Запад", – сказано в телеграмме.
Об освобождении Невского в ЛНР Минобороны сообщало 16 октября.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей БелоусовАлександр МатросовРоссия
 
 
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