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Белоусов поздравил военных, отличившихся при взятии Невского в ЛНР
Белоусов поздравил военных, отличившихся при взятии Невского в ЛНР - РИА Новости, 18.10.2024
Белоусов поздравил военных, отличившихся при взятии Невского в ЛНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенного пункта Невское в РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:44
2024-10-18T14:44
2024-10-18T14:44
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенного пункта Невское в ЛНР, сообщили в министерстве. Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 59-го гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка. "Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на рубцовском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий освобожден населенный пункт Невское, противник понес существенные потери и обратился в бегство. Мы всегда будем помнить воинов полка, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу Родину", – сказано в телеграмме главы МО. Министр направил также поздравление командованию и личному составу 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова. "Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск "Запад", – сказано в телеграмме. Об освобождении Невского в ЛНР Минобороны сообщало 16 октября.
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луганская народная республика, андрей белоусов, александр матросов, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Белоусов, Александр Матросов, Россия
Белоусов поздравил военных, отличившихся при взятии Невского в ЛНР
Белоусов направил поздравительные телеграммы личному составу 59-ого полка
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенного пункта Невское в ЛНР, сообщили в министерстве.
Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 59-го гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка.
"Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на рубцовском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий освобожден населенный пункт Невское, противник понес существенные потери и обратился в бегство. Мы всегда будем помнить воинов полка, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу Родину", – сказано в телеграмме главы МО.
Министр направил также поздравление командованию и личному составу 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова
.
"Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск "Запад", – сказано в телеграмме.
Об освобождении Невского в ЛНР Минобороны сообщало 16 октября.