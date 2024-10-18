В Белграде открыли выставку к 80-летию освобождения во Второй мировой войне
В Белграде к 80-летию освобождения во Второй мировой открыли выставку ГЦМСИР
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 окт – РИА Новости. В столице Сербии к 80-летию освобождения во Второй мировой войне торжественно открыли выставку Государственного центрального музея современной истории (ГЦМСИР), передает корреспондент РИА Новости.
Открытие выставки с фотографиями военных лет состоялось на Калемегданской террасе - части парка в историческом центре города, прилегающего к Белградской крепости. Присутствовали посол России Александр Боцан-Харченко, министр в правительстве Сербии Ненад Попович, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, представители посольства России и сербских властей.
"Сколько всего сделала Россия, чтобы сербский народ был освобождён. И как мы знаем, не только сербский народ, но почти вся Европа. О политическом положении (в отношениях - ред.) между Сербией и Россией сейчас можем говорить много и долго, как и о дружеских отношениях. Сам факт того, что российский президент Владимир Путин уже три раза был в Сербии, достаточное подтверждение наших близких и братских отношений", - заявил на открытии экспозиции собравшимся первый замминистра культуры Сербии Миомир Джорджевич.
Как отметил Затулин, в нынешнем неспокойном мире многие забывают о прошлом и пытаются переписывать историю, но "Сербия остаётся верна памяти, нашей общей памяти Победы над фашизмом".
Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества.
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Президент Сербии Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко 6 сентября заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество, не уточнив, в каком именно формате планирует разговор.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
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