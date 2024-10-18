В США нет консенсуса по дальнобойному оружию для Украины, заявил Байден
Байден: консенсуса по применению Украиной дальнобойного оружия против России нет
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. В администрации США на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойных вооружений против РФ, заявил в пятницу президент США Джо Байден.
"В сфере внешней политики никогда не бывает такого, чтобы "я никогда не меняю своего мнения". Прямо сейчас консенсуса по вопросу дальнобойного оружия нет", - сказал Байден журналистам в преддверии вылета в свою загородную резиденцию в штат Делавэр.
Глава государства также затронул вопрос предстоящих в ноябре президентских выборов в США. Журналисты поинтересовались у Байдена, в частности. обеспокоены ли партнеры Вашингтона тем, кто именно окажется новым хозяином Белого дома.
"Им любопытно", - ответил сотрудникам прессы Байден.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп, от Демократической - вице-президент страны Камала Харрис. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.