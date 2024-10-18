Рейтинг@Mail.ru
Багреева: Москва использует бюджетные кредиты для транспортных проектов - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 18.10.2024 (обновлено: 19:02 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/bagreeva-1978818530.html
Багреева: Москва использует бюджетные кредиты для транспортных проектов
Багреева: Москва использует бюджетные кредиты для транспортных проектов - РИА Новости, 18.10.2024
Багреева: Москва использует бюджетные кредиты для транспортных проектов
В Москве активно применяют инфраструктурные бюджетные кредиты, чтобы реализовать транспортные проекты, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:01
2024-10-18T19:02
москва
мария багреева
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978815719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d66329c8449a0e9f537ef6c5f69e294.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Москве активно применяют инфраструктурные бюджетные кредиты, чтобы реализовать транспортные проекты, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на сессии "Региональная политика: как достичь национальных целей. Инструменты развития" Московского финансового форума 2024.По ее словам, в столице такие кредиты применяют уже не первый год. Деньги идут на обновление подвижного состава для новых линий метро и Московских центральных диаметров, которые связывают Москву с Подмосковьем."Транспортные проекты в столице – это проекты с самой большой отдачей, в которых самое большое соотношение бюджетных и частных инвестиций. Как только мы анонсируем открытие новой станции метро или станции МЦД, это сразу привлекает большое количество инвесторов, создаются новые рабочие места, строится жилье", - сообщила Мария Багреева в ходе выступления.Заммэра рассказала, что в среднем по экономике столицы соотношение бюджетных и частных инвестиций составляет один к четырем. В транспортных проектах показатель увеличивается до одного к шести, одного к восьми и выше.Багреева подчеркнула, что инфраструктурные бюджетные кредиты необходимо обязательно обслуживать и возвращать. Именно поэтому город вкладывает их в проекты, которые смогут гарантированно окупиться.
https://ria.ru/20241017/trud-1978525745.html
https://ria.ru/20241015/bagreeva-1978199867.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978815719_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_9aa592f7018cc8de0aa3d5d1e3eeeac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мария багреева, московская область (подмосковье)
Москва, Мария Багреева, Московская область (Подмосковье)

Багреева: Москва использует бюджетные кредиты для транспортных проектов

© Фото: пресс-служба Комплекса экономической политикиАндрей Макаров, Павел Кадочников, Мария Багреева и Ирек Файзуллин
Андрей Макаров, Павел Кадочников, Мария Багреева и Ирек Файзуллин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики
Андрей Макаров, Павел Кадочников, Мария Багреева и Ирек Файзуллин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Москве активно применяют инфраструктурные бюджетные кредиты, чтобы реализовать транспортные проекты, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на сессии "Региональная политика: как достичь национальных целей. Инструменты развития" Московского финансового форума 2024.
По ее словам, в столице такие кредиты применяют уже не первый год. Деньги идут на обновление подвижного состава для новых линий метро и Московских центральных диаметров, которые связывают Москву с Подмосковьем.
Мария Багреева на форуме Производительность 360 - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Багреева рассказала о ключевых факторах роста производительности труда
17 октября, 15:05
"Транспортные проекты в столице – это проекты с самой большой отдачей, в которых самое большое соотношение бюджетных и частных инвестиций. Как только мы анонсируем открытие новой станции метро или станции МЦД, это сразу привлекает большое количество инвесторов, создаются новые рабочие места, строится жилье", - сообщила Мария Багреева в ходе выступления.
Заммэра рассказала, что в среднем по экономике столицы соотношение бюджетных и частных инвестиций составляет один к четырем. В транспортных проектах показатель увеличивается до одного к шести, одного к восьми и выше.
Багреева подчеркнула, что инфраструктурные бюджетные кредиты необходимо обязательно обслуживать и возвращать. Именно поэтому город вкладывает их в проекты, которые смогут гарантированно окупиться.
Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Багреева: задача Москвы – опережающее развитие коммунальной инфраструктуры
15 октября, 17:31
 
МоскваМария БагрееваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала