https://ria.ru/20241018/bagreeva-1978818530.html

Багреева: Москва использует бюджетные кредиты для транспортных проектов

Багреева: Москва использует бюджетные кредиты для транспортных проектов - РИА Новости, 18.10.2024

Багреева: Москва использует бюджетные кредиты для транспортных проектов

В Москве активно применяют инфраструктурные бюджетные кредиты, чтобы реализовать транспортные проекты, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:01

2024-10-18T19:01

2024-10-18T19:02

москва

мария багреева

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Москве активно применяют инфраструктурные бюджетные кредиты, чтобы реализовать транспортные проекты, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на сессии "Региональная политика: как достичь национальных целей. Инструменты развития" Московского финансового форума 2024.По ее словам, в столице такие кредиты применяют уже не первый год. Деньги идут на обновление подвижного состава для новых линий метро и Московских центральных диаметров, которые связывают Москву с Подмосковьем."Транспортные проекты в столице – это проекты с самой большой отдачей, в которых самое большое соотношение бюджетных и частных инвестиций. Как только мы анонсируем открытие новой станции метро или станции МЦД, это сразу привлекает большое количество инвесторов, создаются новые рабочие места, строится жилье", - сообщила Мария Багреева в ходе выступления.Заммэра рассказала, что в среднем по экономике столицы соотношение бюджетных и частных инвестиций составляет один к четырем. В транспортных проектах показатель увеличивается до одного к шести, одного к восьми и выше.Багреева подчеркнула, что инфраструктурные бюджетные кредиты необходимо обязательно обслуживать и возвращать. Именно поэтому город вкладывает их в проекты, которые смогут гарантированно окупиться.

https://ria.ru/20241017/trud-1978525745.html

https://ria.ru/20241015/bagreeva-1978199867.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, мария багреева, московская область (подмосковье)