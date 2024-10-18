https://ria.ru/20241018/astrahan-1978791199.html
В Астрахани автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе
В Астрахани автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе - РИА Новости, 18.10.2024
В Астрахани автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе
Автомобиль сбил трех детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Астрахани, они госпитализированы, сообщил журналистам представитель УМВД России по... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:22
2024-10-18T17:22
2024-10-18T17:22
происшествия
астрахань
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астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости. Автомобиль сбил трех детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Астрахани, они госпитализированы, сообщил журналистам представитель УМВД России по Астраханской области. Инцидент произошел около 17.00 (16.00 мск) пятницы. "По предварительным данным, мужчина 2005 года рождения, управляя автомобилем российского производства, двигаясь со стороны села Осыпной Бугор, совершил наезд на трех несовершеннолетних детей, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказал он. В результате несовершеннолетние 2011, 2011 и 2015 годов рождения госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Организована проверка.
https://ria.ru/20241018/peterburg-1978710863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, россия, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область
В Астрахани автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе
В Астрахани автомобиль сбил трех детей на нерегулируемом пешеходном переходе