https://ria.ru/20241018/astrahan-1978791199.html

В Астрахани автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе

В Астрахани автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе - РИА Новости, 18.10.2024

В Астрахани автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе

Автомобиль сбил трех детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Астрахани, они госпитализированы, сообщил журналистам представитель УМВД России по... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:22

2024-10-18T17:22

2024-10-18T17:22

происшествия

астрахань

россия

астраханская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости. Автомобиль сбил трех детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Астрахани, они госпитализированы, сообщил журналистам представитель УМВД России по Астраханской области. Инцидент произошел около 17.00 (16.00 мск) пятницы. "По предварительным данным, мужчина 2005 года рождения, управляя автомобилем российского производства, двигаясь со стороны села Осыпной Бугор, совершил наезд на трех несовершеннолетних детей, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказал он. В результате несовершеннолетние 2011, 2011 и 2015 годов рождения госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Организована проверка.

https://ria.ru/20241018/peterburg-1978710863.html

астрахань

россия

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астрахань, россия, астраханская область