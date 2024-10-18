https://ria.ru/20241018/aleskerov-1978645789.html

Фуад Алескеров: БРИКС стал островом единомышленников в море недоверия

Фуад Алескеров: БРИКС стал островом единомышленников в море недоверия - РИА Новости, 18.10.2024

Фуад Алескеров: БРИКС стал островом единомышленников в море недоверия

После присоединения к БРИКС пяти новых членов на наших глазах рождается новое международное объединение, невиданное до сих пор в истории человечества, считает... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:00

2024-10-18T10:00

2024-10-18T10:05

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После присоединения к БРИКС пяти новых членов на наших глазах рождается новое международное объединение, невиданное до сих пор в истории человечества, считает ученый в области моделей управления, профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Фуад Алескеров. В интервью РИА Новости накануне саммита БРИКС в Казани он рассказал, почему БРИКС не нужно спешить с приемом новых членов, стоит ли отказаться альянсу от принципа единогласия, и чего боится Запад, наблюдая за развитием БРИКС. Беседовал Серго Кухианидзе.— Что вы ждете от открывающегося 22 октября в Казани саммита БРИКС?— Принятия важных согласованных решений, направленных как на дальнейшее развитие самого альянса, так и на укрепление экономик стран его участниц. При этом очень бы хотелось, чтобы все принятые решения на саммите в Казани были не благими пожеланиями, а конкретными и четкими, что называется, "с мясом". Дело в том, что в объединении накопился большой пласт проблем, связанных, например, с сильной зависимостью многих государств БРИКС от экономических поставок Запада. Возможно, в этой связи будут приняты решения заместить западных поставщиков китайскими, индийскими или российскими в тех или иных важных отраслях экономик этих стран. Ведь после присоединения к нему пяти новых членов на наших глазах рождается, по сути, новое международное объединение, невиданное, к слову, до сих пор в истории человечества. Десять стран БРИКС представляют не только разные континенты, но и совершенно разные культуры, цивилизации, понимаете?— БРИКС снова у отправной точки?— Нет, БРИКС, появившийся более десяти лет назад, конечно, не начинает сегодня с нуля. Однако, по моему глубокому убеждению, период серьезной притирки, настройки альянсу теперь точно понадобится.Не стану сравнивать всех членов БРИКС, но и так каждому ясно, насколько разнится уровень их экономик. Есть среди членов объединения сверхмощные экономики, но есть, чего скрывать, совсем слабые. Не говоря уже о том, что две из десяти стран альянса– Иран и Россия, находятся под беспрецедентными санкциями. А между некоторыми его членами, как-то Китаем и Индией, Ираном и Саудовской Аравией вообще не все так безоблачно. Достаточно сказать, что Тегеран и Эр-Рияд дипотношения между собой возобновили лишь в прошлом году.— Судя по тому, что вы рассказываете, о приеме новых членов в БРИКС речь на саммите в Казани не пойдет?— Думаю, так. По крайней мере, с экономической точки зрения, делать этого, по-моему, не стоит. В этом нет никакой целесообразности. Есть, однако, соображения политического характера, но это, как говорится, совсем другая история.— Сколько же времени, учитывая все это, понадобится на притирку?— А вы вспомните, сколько на это понадобилось Евросоюзу. Как долго они вырабатывали общие принципы своей деятельности в самых разных областях жизни. Единая валюта – евро – у стран ЕС появилась, между прочим, спустя почти полвека.В этой связи, уверен, что говорить о единой валюте БРИКС, как, впрочем, и о единой платежной системе – альтернативе SWIFT, пока преждевременно. Во всяком случае, я тут большой скептик. Скорее всего, в ближайшие годы государства альянса будут стараться вести взаиморасчеты все-таки в национальных валютах, как это весьма успешно делают уже Москва с Пекином и с Нью-Дели.Что же касается сроков притирки, то по моим сегодняшним прогнозам, на нее уйдет лет пять-восемь, и то в лучшем случае, при равной заинтересованности в процессе всех сторон.Не будем забывать, что в объединении действует принцип единогласия, согласно которому любое решение принимается только в том случае, если все члены говорят "да". Это, конечно, плюс, который привлекает новые страны в БРИКС. Но это и минус, который может, в частности, сказаться на продолжительности притирки, учитывая, что все страны столь разные.— Может, БРИКС стоит отказаться от принципа единогласия и принимать решения простым большинством?— Ни в коем случае. Принцип единогласия в таком союзе, как БРИКС, необходим. В противном случае, какие-то страны могли бы почувствовать себя ущемленными, обиженными.— А что должно происходить во время той притирки между странами БРИКС, о которой вы говорите?— Они должны активно подстраиваться под экономические возможности друг друга. Изыскивать у себя то, чего нет у других. Таким образом, будет складываться взаимовыгодное сотрудничество в рамках БРИКС, рождаться кооперация между самыми разными секторами экономик стран объединения, через совместные инвестиционные проекты, совместные предприятия. Только так его члены начнут уходить из-под зависимости Запада.Одновременно нужно заниматься, безусловно, выработкой общих механизмов, которые позволят БРИКС более эффективно работать на межстрановом уровне. Ведь в каждой стране альянса существуют свои механизмы регулирования тех или иных проблем – экономических, экологических, образовательных.Все эти разные стандарты, в которых действуют страны БРИКС, следует привести к общему знаменателю. Да, БРИКС - объединение, прежде всего, политическое, но без единого экономического фундамента, должного культурного взаимодействия, будет трудно слаженно работать.— И что родится в результате?— Если все пройдет успешно, то мы увидим нового мощнейшего игрока на мировой арене даже не с точки зрения конкуренции, а с точки зрения цивилизационного развития. Шутка ли, ведь БРИКС объединяет сегодня почти половину человечества, на страны альянса приходится более 40% мировой добычи нефти и газа, около четверти мирового экспорта товаров.— Говоря о БРИКС, все постоянно подчеркивают, что его цель – уйти от диктата Вашингтона, начать создавать в мире новые справедливые международные экономические отношения. Получается, что ненависть к Западу – та почва, на которой строится это объединение, так?— Нет, не так. Хотя бы потому, что на ненависти ничего путного никогда не построишь. Ненависть – плохой советчик, не только среди людей в обыденной жизни, но и в отношениях между странами. Дело, разумеется, не в ненависти. Мое мнение тут таково: сейчас государства БРИКС объединяет, если так можно выразиться, сопротивление тому, что они, каждый на своем уровне, наблюдают в мире. Понимаете?— Не совсем.— В БРИКС каждая из стран ищет помощи и поддержки на фоне усиливающейся в мире конфронтации. Неудивительно, например, что многие государства Африки, Азии и Латинской Америки именно в БРИКС видят сегодня альтернативную площадку и возможность развиваться вне зависимости Запада. При этом, повторю, речь о ненависти БРИКС к Западу не идет. Он же не опустил "железный занавес" ни перед Китаем, ни перед Индией, ни даже перед Россией. Если уж говорить о сильных негативных чувствах, то скорее Запад их испытывает в отношении БРИКС.— Вы считаете, что на Западе следят за БРИКС, видя в нем соперника, конкурента?— Ну, соперника или конкурента Запад в БРИКС сегодня, полагаю, не видит. Альянс еще слишком молод, по сравнению со всеми структурами Запада, насчитывающими десятилетия. Однако, в том, что и в Вашингтоне, и в Брюсселе к нему внимательно присматриваются, не сомневаюсь, и во взгляде этом все больше просматривается беспокойство. Тревогу бьют и в Международном валютном фонде, и во Всемирном банке. О БРИКС все чаще говорят на Западе, даже как о противовесе G-7. Особенно после недавнего высказывания министра иностранных дел Индии, который на вопрос, зачем БРИКС, ответил: "Раз есть G-7, почему бы не быть и БРИКС?" Западных экспертов пугает, в частности, расширение БРИКС, искренняя тяга к нему стольких стран, которое явно ведет к новому мировому порядку. Как всех напрягло заявление Турции, традиционного западного союзника, члена НАТО, о желании вступить в БРИКС. Словом, Запад отслеживает все процессы, происходящие в объединении.— Глядишь, кто-то из западных стран возьмет, да и постучится в двери БРИКС?— Хотя пока, в нынешней геополитической ситуации, это представить немыслимо, но пройдет год-два, и я вполне допускаю, что кто-то из стран Европы подаст заявку на вступление в БРИКС. Почему бы и нет? В конце концов, все союзы строятся на экономической целесообразности. А кто ведает, что случится через два года? Знаете, в той неопределенности, нервозности и недоверии, что существуют сегодня практически на всей планете, БРИКС, к удивлению всех, предстает островом, если хотите, мира, здравомыслия, спокойствия, на котором собрались единомышленники, стремящиеся изменить мир к лучшему.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казань, брикс, саммит брикс, высшая школа экономики (вшэ), евросоюз, иран, индия, интервью