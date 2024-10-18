https://ria.ru/20241018/aeroflot-1978735252.html

"Аэрофлот" расширил полетную программу в рамках саммита БРИКС

"Аэрофлот" расширил полетную программу в рамках саммита БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

"Аэрофлот" расширил полетную программу в рамках саммита БРИКС

Российская авиакомпания "Аэрофлот" расширила полетную программу в рамках 16-го саммита БРИКС, увеличив с 17 по 26 октября провозные емкости между Москвой и... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:29

2024-10-18T14:29

2024-10-18T14:29

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" расширила полетную программу в рамках 16-го саммита БРИКС, увеличив с 17 по 26 октября провозные емкости между Москвой и Казанью, сообщает пресс-служба перевозчика. Это позволит удовлетворить повышенный спрос и обеспечить перевозку участников и гостей международной конференции. В указанный период "Аэрофлот" вводит шесть дополнительных рейсов и будет выполнять от шести до девяти ежедневных перелетов из Москвы в столицу Татарстана и в обратном направлении. На 52 запланированных рейсах будут задействованы воздушные суда повышенной емкости. Таким образом, авиакомпания увеличила кресельное предложение на 23%, выставив дополнительно почти две тысячи кресел. При этом кресельное предложение в классе "Бизнес" увеличилось более чем в два раза, говорится в сообщении. За девять месяцев этого года "Аэрофлот" перевез на рейсах между Россией и странами БРИКС 1,84 миллиона пассажиров, что почти на 80% больше, чем за такой же период прошлого года, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что на собственных рейсах через Казань за девять месяцев этого года авиакомпания перевезла более 775 тысяч пассажиров, что на 8% превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

https://ria.ru/20241017/aeroflot-1978556091.html

https://ria.ru/20241017/aeroflot-1978439825.html

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москва, казань, россия, аэрофлот, брикс