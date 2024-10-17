Шейк, Хадид и зажигательная Шер: красавицы шоу "ангелов" Victoria’s Secret
Джиджи Хадид открыла красочное шоу. На красавице было струящееся жемчужно-розовое белье и ангельские крылья в тон — фишка бренда.
Джиджи Хадид открыла красочное шоу. На красавице было струящееся жемчужно-розовое белье и ангельские крылья в тон — фишка бренда.
Ирина Шейк восхитила всех своей идеальной фигурой: 38-летняя модель продемонстрировала на подиуме полупрозрачное черное боди, декорированное звездами, и накидку с длинным шлейфом.
Ирина Шейк восхитила всех своей идеальной фигурой: 38-летняя модель продемонстрировала на подиуме полупрозрачное черное боди, декорированное звездами, и накидку с длинным шлейфом.
На шоу традиционно не только демонстрируется белье, но и выступают звезды сцены мировой величины. В этот раз хедлайнером музыкальной программы стала Шер.
На шоу традиционно не только демонстрируется белье, но и выступают звезды сцены мировой величины. В этот раз хедлайнером музыкальной программы стала Шер.
Голландская фотомодель Имаан Хаммам с египетскими и марокканскими корнями могла посоперничать по силе энергетики с легендарной певицей.
Голландская фотомодель Имаан Хаммам с египетскими и марокканскими корнями могла посоперничать по силе энергетики с легендарной певицей.
В 2019 году Victoria’s Secret отказался от своих шоу из-за критики за пропаганду нереалистичных стандартов красоты и отсутствие бодипозитива. Похоже, бренд провел работу над ошибками. Свидетельство тому — появление на подиуме американской супермодели Тайры Бэнкс. Для 51-летней звезды подобрали не особенно открытый, но подчеркивающий женственные формы наряд.
В 2019 году Victoria’s Secret отказался от своих шоу из-за критики за пропаганду нереалистичных стандартов красоты и отсутствие бодипозитива. Похоже, бренд провел работу над ошибками. Свидетельство тому — появление на подиуме американской супермодели Тайры Бэнкс. Для 51-летней звезды подобрали не особенно открытый, но подчеркивающий женственные формы наряд.
Алессандра Амброзио не раз блистала на традиционных шоу знаменитого бренда. В этом году красавица была одета в соблазнительное черное боди и тончайшую юбку-сеточку.
Алессандра Амброзио не раз блистала на традиционных шоу знаменитого бренда. В этом году красавица была одета в соблазнительное черное боди и тончайшую юбку-сеточку.
Размах крыльев девушки Леонардо Ди Каприо Виттории Черетти впечатлял. Как и отливающий всеми цветами радуги минималистичный комплект белья.
Размах крыльев девушки Леонардо Ди Каприо Виттории Черетти впечатлял. Как и отливающий всеми цветами радуги минималистичный комплект белья.
Ангельские крылья Лисы напоминали снежинки. Похоже, девушке очень понравился ее образ.
Ангельские крылья Лисы напоминали снежинки. Похоже, девушке очень понравился ее образ.
Нежно-розовые топ и трусики Элизабет Грейс дополняли симпатичные меховые босоножки и скорее не крылья, а хвост, как у экзотической африканской птицы.
Нежно-розовые топ и трусики Элизабет Грейс дополняли симпатичные меховые босоножки и скорее не крылья, а хвост, как у экзотической африканской птицы.
Барбара Палвин выглядела немного сурово с "металлическими", как будто бы острыми, как бритва, крыльями за спиной.
Барбара Палвин выглядела немного сурово с "металлическими", как будто бы острыми, как бритва, крыльями за спиной.
А вот наряд Анок Яй ассоциировался с красочным и веселым карнавалом в Бразилии.
А вот наряд Анок Яй ассоциировался с красочным и веселым карнавалом в Бразилии.
Пятидесятилетняя Кейт Мосс представляла не только элегантное кружевное черное белье, но и легендарное созвездие топ-моделей 90-х.
Пятидесятилетняя Кейт Мосс представляла не только элегантное кружевное черное белье, но и легендарное созвездие топ-моделей 90-х.
Юная певица Тайла зажигала на подиуме в озорном, экстравагантном наряде.
Юная певица Тайла зажигала на подиуме в озорном, экстравагантном наряде.