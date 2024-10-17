Рейтинг@Mail.ru
Шейк, Хадид и зажигательная Шер: красавицы шоу "ангелов" Victoria’s Secret - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 17.10.2024 (обновлено: 08:04 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/znamenitosti-1978371581.html
Шейк, Хадид и зажигательная Шер: красавицы шоу "ангелов" Victoria’s Secret
Шейк, Хадид и зажигательная Шер: красавицы шоу "ангелов" Victoria’s Secret - РИА Новости, 17.10.2024
Шейк, Хадид и зажигательная Шер: красавицы шоу "ангелов" Victoria’s Secret
На первом за шесть лет шоу Victoria's Secret, которое прошло в Нью-Йорке, звезды и топ-модели продемонстрировали новую коллекцию нижнего белья. Кто из... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T08:00
2024-10-17T08:04
культура
фото
шер
знаменитости
шоу-бизнес
ирина шейк
кейт мосс
джиджи хадид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978363521_0:591:2048:1743_1920x0_80_0_0_191398beace725ebf3c0d6a87ade1988.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На первом за шесть лет шоу Victoria's Secret, которое прошло в Нью-Йорке, звезды и топ-модели продемонстрировали новую коллекцию нижнего белья. Кто из знаменитостей надел ангельские крылья и зажигал перед публикой — в фотоленте РИА Новости.
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978363521_0:387:2048:1923_1920x0_80_0_0_703f6ad029b393a51d74031d5f727e68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, шер, знаменитости, шоу-бизнес, ирина шейк, кейт мосс, джиджи хадид, стиль жизни, красота, сша, нью-йорк (город), фото
Культура, Фото, Шер, Знаменитости, Шоу-бизнес, Ирина Шейк, Кейт Мосс, Джиджи Хадид, Стиль жизни, Красота, США, Нью-Йорк (город)

Шейк, Хадид и зажигательная Шер: красавицы шоу "ангелов" Victoria’s Secret

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На первом за шесть лет шоу Victoria's Secret, которое прошло в Нью-Йорке, звезды и топ-модели продемонстрировали новую коллекцию нижнего белья. Кто из знаменитостей надел ангельские крылья и зажигал перед публикой — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Evan Agostini

Джиджи Хадид открыла красочное шоу. На красавице было струящееся жемчужно-розовое белье и ангельские крылья в тон — фишка бренда.

Джиджи Хадид на Victoria's Secret Fashion Show

Джиджи Хадид открыла красочное шоу. На красавице было струящееся жемчужно-розовое белье и ангельские крылья в тон — фишка бренда.

© AP Photo / Evan Agostini
1 из 13
© AP Photo / Evan Agostini

Ирина Шейк восхитила всех своей идеальной фигурой: 38-летняя модель продемонстрировала на подиуме полупрозрачное черное боди, декорированное звездами, и накидку с длинным шлейфом.

Ирина Шейк на Victoria's Secret Fashion Show

Ирина Шейк восхитила всех своей идеальной фигурой: 38-летняя модель продемонстрировала на подиуме полупрозрачное черное боди, декорированное звездами, и накидку с длинным шлейфом.

© AP Photo / Evan Agostini
2 из 13
© AP Photo / Evan Agostini

На шоу традиционно не только демонстрируется белье, но и выступают звезды сцены мировой величины. В этот раз хедлайнером музыкальной программы стала Шер.

Шер на Victoria's Secret Fashion Show

На шоу традиционно не только демонстрируется белье, но и выступают звезды сцены мировой величины. В этот раз хедлайнером музыкальной программы стала Шер.

© AP Photo / Evan Agostini
3 из 13
© AP Photo / Evan Agostini

Голландская фотомодель Имаан Хаммам с египетскими и марокканскими корнями могла посоперничать по силе энергетики с легендарной певицей.

Имаан Хаммам на Victoria's Secret Fashion Show

Голландская фотомодель Имаан Хаммам с египетскими и марокканскими корнями могла посоперничать по силе энергетики с легендарной певицей.

© AP Photo / Evan Agostini
4 из 13
© AP Photo / Evan Agostini

В 2019 году Victoria’s Secret отказался от своих шоу из-за критики за пропаганду нереалистичных стандартов красоты и отсутствие бодипозитива. Похоже, бренд провел работу над ошибками. Свидетельство тому — появление на подиуме американской супермодели Тайры Бэнкс. Для 51-летней звезды подобрали не особенно открытый, но подчеркивающий женственные формы наряд.

Тайра Бэнкс на Victoria's Secret Fashion Show

В 2019 году Victoria’s Secret отказался от своих шоу из-за критики за пропаганду нереалистичных стандартов красоты и отсутствие бодипозитива. Похоже, бренд провел работу над ошибками. Свидетельство тому — появление на подиуме американской супермодели Тайры Бэнкс. Для 51-летней звезды подобрали не особенно открытый, но подчеркивающий женственные формы наряд.

© AP Photo / Evan Agostini
5 из 13
© AP Photo / Evan Agostini

Алессандра Амброзио не раз блистала на традиционных шоу знаменитого бренда. В этом году красавица была одета в соблазнительное черное боди и тончайшую юбку-сеточку.

Алессандра Амброзио на Victoria's Secret Fashion Show

Алессандра Амброзио не раз блистала на традиционных шоу знаменитого бренда. В этом году красавица была одета в соблазнительное черное боди и тончайшую юбку-сеточку.

© AP Photo / Evan Agostini
6 из 13
© AP Photo / Evan Agostini

Размах крыльев девушки Леонардо Ди Каприо Виттории Черетти впечатлял. Как и отливающий всеми цветами радуги минималистичный комплект белья.

Виттория Черетти на Victoria's Secret Fashion Show

Размах крыльев девушки Леонардо Ди Каприо Виттории Черетти впечатлял. Как и отливающий всеми цветами радуги минималистичный комплект белья.

© AP Photo / Evan Agostini
7 из 13
© AP Photo / Evan Agostini

Ангельские крылья Лисы напоминали снежинки. Похоже, девушке очень понравился ее образ.

Лиса на Victoria's Secret Fashion Show

Ангельские крылья Лисы напоминали снежинки. Похоже, девушке очень понравился ее образ.

© AP Photo / Evan Agostini
8 из 13
© AP Photo / Evan Agostini

Нежно-розовые топ и трусики Элизабет Грейс дополняли симпатичные меховые босоножки и скорее не крылья, а хвост, как у экзотической африканской птицы.

Элизабет Грейс на Victoria's Secret Fashion Show

Нежно-розовые топ и трусики Элизабет Грейс дополняли симпатичные меховые босоножки и скорее не крылья, а хвост, как у экзотической африканской птицы.

© AP Photo / Evan Agostini
9 из 13
© AP Photo / Evan Agostini

Барбара Палвин выглядела немного сурово с "металлическими", как будто бы острыми, как бритва, крыльями за спиной.

Барбара Палвин Victoria's Secret Fashion Show

Барбара Палвин выглядела немного сурово с "металлическими", как будто бы острыми, как бритва, крыльями за спиной.

© AP Photo / Evan Agostini
10 из 13
© AP Photo / Evan Agostini

А вот наряд Анок Яй ассоциировался с красочным и веселым карнавалом в Бразилии.

Анок Яй на Victoria's Secret Fashion Show

А вот наряд Анок Яй ассоциировался с красочным и веселым карнавалом в Бразилии.

© AP Photo / Evan Agostini
11 из 13
© AP Photo / Evan Agostini

Пятидесятилетняя Кейт Мосс представляла не только элегантное кружевное черное белье, но и легендарное созвездие топ-моделей 90-х.

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show

Пятидесятилетняя Кейт Мосс представляла не только элегантное кружевное черное белье, но и легендарное созвездие топ-моделей 90-х.

© AP Photo / Evan Agostini
12 из 13
© AP Photo / Evan Agostini

Юная певица Тайла зажигала на подиуме в озорном, экстравагантном наряде.

Тайла на Victoria's Secret Fashion Show

Юная певица Тайла зажигала на подиуме в озорном, экстравагантном наряде.

© AP Photo / Evan Agostini
13 из 13
 
КультураФотоШерЗнаменитостиШоу-бизнесИрина ШейкКейт МоссДжиджи ХадидСтиль жизниКрасотаСШАНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала