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Шейк, Хадид и зажигательная Шер: красавицы шоу "ангелов" Victoria’s Secret

Шейк, Хадид и зажигательная Шер: красавицы шоу "ангелов" Victoria’s Secret - РИА Новости, 17.10.2024

Шейк, Хадид и зажигательная Шер: красавицы шоу "ангелов" Victoria’s Secret

На первом за шесть лет шоу Victoria's Secret, которое прошло в Нью-Йорке, звезды и топ-модели продемонстрировали новую коллекцию нижнего белья. Кто из... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T08:00

2024-10-17T08:00

2024-10-17T08:04

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На первом за шесть лет шоу Victoria's Secret, которое прошло в Нью-Йорке, звезды и топ-модели продемонстрировали новую коллекцию нижнего белья. Кто из знаменитостей надел ангельские крылья и зажигал перед публикой — в фотоленте РИА Новости.

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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