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Журналисты сообщили о попытке сторонников ПЦУ захватить собор в Кременчуге - РИА Новости, 17.10.2024
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Религия
 
23:33 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/zhurnalisty-1978622209.html
Журналисты сообщили о попытке сторонников ПЦУ захватить собор в Кременчуге
Журналисты сообщили о попытке сторонников ПЦУ захватить собор в Кременчуге - РИА Новости, 17.10.2024
Журналисты сообщили о попытке сторонников ПЦУ захватить собор в Кременчуге
Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Свято-Успенский кафедральный собор в Кременчуге Полтавской области, сообщает... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T23:33
2024-10-17T23:33
религия
ситуация вокруг упц
московский патриархат
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
полтавская область
кременчуг
черкассы
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Свято-Успенский кафедральный собор в Кременчуге Полтавской области, сообщает в четверг Союз православных журналистов (СПЖ). "Кременчуг! В настоящее время группа представителей ПЦУ пытается совершить рейдерский захват Свято-Успенского кафедрального собора.", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза. Как сообщают журналисты СПЖ, рейдеры меняют замки. Ранее в четверг Черкасская епархия УПЦ сообщила, что силовики и раскольники из структуры "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
https://ria.ru/20241014/tserkov-1977989729.html
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полтавская область
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ситуация вокруг упц, московский патриархат, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), полтавская область, кременчуг, черкассы
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Московский Патриархат, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Полтавская область, Кременчуг, Черкассы
Журналисты сообщили о попытке сторонников ПЦУ захватить собор в Кременчуге

СПЖ: сторонники ПЦУ пытаются захватить собор канонической УПЦ в Кременчуге

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Свято-Успенский кафедральный собор в Кременчуге Полтавской области, сообщает в четверг Союз православных журналистов (СПЖ).
"Кременчуг! В настоящее время группа представителей ПЦУ пытается совершить рейдерский захват Свято-Успенского кафедрального собора.", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Представители УПЦ заявили о разжигании религиозной вражды клириком ПЦУ
14 октября, 16:57
Как сообщают журналисты СПЖ, рейдеры меняют замки.
Ранее в четверг Черкасская епархия УПЦ сообщила, что силовики и раскольники из структуры "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Митрополит ПЦУ Климент (Кущ) - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В Киеве избили митрополита раскольнической ПЦУ
11 сентября, 11:33
 
РелигияСитуация вокруг УПЦМосковский ПатриархатУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Полтавская областьКременчугЧеркассы
 
 
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