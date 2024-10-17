https://ria.ru/20241017/zhurnalisty-1978622209.html

Журналисты сообщили о попытке сторонников ПЦУ захватить собор в Кременчуге

Журналисты сообщили о попытке сторонников ПЦУ захватить собор в Кременчуге - РИА Новости, 17.10.2024

Журналисты сообщили о попытке сторонников ПЦУ захватить собор в Кременчуге

Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Свято-Успенский кафедральный собор в Кременчуге Полтавской области, сообщает... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T23:33

2024-10-17T23:33

2024-10-17T23:33

религия

ситуация вокруг упц

московский патриархат

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Свято-Успенский кафедральный собор в Кременчуге Полтавской области, сообщает в четверг Союз православных журналистов (СПЖ). "Кременчуг! В настоящее время группа представителей ПЦУ пытается совершить рейдерский захват Свято-Успенского кафедрального собора.", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза. Как сообщают журналисты СПЖ, рейдеры меняют замки. Ранее в четверг Черкасская епархия УПЦ сообщила, что силовики и раскольники из структуры "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.

https://ria.ru/20241014/tserkov-1977989729.html

https://ria.ru/20240911/kiev-1972029024.html

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ситуация вокруг упц, московский патриархат, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), полтавская область, кременчуг, черкассы