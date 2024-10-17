Журналисты сообщили о попытке сторонников ПЦУ захватить собор в Кременчуге
СПЖ: сторонники ПЦУ пытаются захватить собор канонической УПЦ в Кременчуге
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Свято-Успенский кафедральный собор в Кременчуге Полтавской области, сообщает в четверг Союз православных журналистов (СПЖ).
"Кременчуг! В настоящее время группа представителей ПЦУ пытается совершить рейдерский захват Свято-Успенского кафедрального собора.", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза.
Как сообщают журналисты СПЖ, рейдеры меняют замки.
Ранее в четверг Черкасская епархия УПЦ сообщила, что силовики и раскольники из структуры "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
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