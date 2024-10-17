https://ria.ru/20241017/zhurnalist-1978435298.html
Сбежавший на Украину журналист Киселев* задолжал в России по штрафам
Сбежавший на Украину журналист Киселев* задолжал в России по штрафам - РИА Новости, 17.10.2024
Сбежавший на Украину журналист Киселев* задолжал в России по штрафам
Сбежавший на Украину журналист Евгений Кисёлев* задолжал в России 80 тысяч рублей по "иноагентским" статьям, следует из документов, которые есть в распоряжении... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T06:02
2024-10-17T06:02
2024-10-17T06:09
россия
украина
иноагенты
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сбежавший на Украину журналист Евгений Кисёлев* задолжал в России 80 тысяч рублей по "иноагентским" статьям, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Киселёв в 2022 году был оштрафован на 30 тысяч рублей за "непредставление информации об актах незаконного вмешательства", в 2023 году его оштрафовали на 50 тысяч рублей за "нарушение порядка деятельности иностранного агента". Оба долга до сих пор не погашены. Кроме того, Киселёв оставил в России многотысячные долги по налогам и кредитам. Общая сумма задолженности иноагента превышает 3,3 миллиона рублей. Минюст России включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как отмечали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина. В 2024 году Киселев был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. В настоящее время Киселёв работает на украинских телеканалах. Ранее МВД РФ объявило его в розыск. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено в РФ взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241017/shtraf-1978434716.html
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россия, украина, иноагенты
Россия, Украина, иноагенты
Сбежавший на Украину журналист Киселев* задолжал в России по штрафам
Журналист Евгений Киселев задолжал в России 80 тысяч рублей штрафов
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сбежавший на Украину журналист Евгений Кисёлев* задолжал в России 80 тысяч рублей по "иноагентским" статьям, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Киселёв в 2022 году был оштрафован на 30 тысяч рублей за "непредставление информации об актах незаконного вмешательства", в 2023 году его оштрафовали на 50 тысяч рублей за "нарушение порядка деятельности иностранного агента". Оба долга до сих пор не погашены.
Кроме того, Киселёв оставил в России многотысячные долги по налогам и кредитам. Общая сумма задолженности иноагента превышает 3,3 миллиона рублей.
Минюст России включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как отмечали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина. В 2024 году Киселев был внесен Росфинмониторингом
в перечень террористов и экстремистов.
В настоящее время Киселёв работает на украинских телеканалах. Ранее МВД РФ объявило его в розыск.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено в РФ взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента