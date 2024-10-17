Рейтинг@Mail.ru
Сбежавший на Украину журналист Киселев* задолжал в России по штрафам - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 17.10.2024 (обновлено: 06:09 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/zhurnalist-1978435298.html
Сбежавший на Украину журналист Киселев* задолжал в России по штрафам
Сбежавший на Украину журналист Киселев* задолжал в России по штрафам - РИА Новости, 17.10.2024
Сбежавший на Украину журналист Киселев* задолжал в России по штрафам
Сбежавший на Украину журналист Евгений Кисёлев* задолжал в России 80 тысяч рублей по "иноагентским" статьям, следует из документов, которые есть в распоряжении... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T06:02
2024-10-17T06:09
россия
украина
иноагенты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928907946_0:197:2048:1349_1920x0_80_0_0_97f43cbbe1679bf5410ddf3241bead91.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сбежавший на Украину журналист Евгений Кисёлев* задолжал в России 80 тысяч рублей по "иноагентским" статьям, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Киселёв в 2022 году был оштрафован на 30 тысяч рублей за "непредставление информации об актах незаконного вмешательства", в 2023 году его оштрафовали на 50 тысяч рублей за "нарушение порядка деятельности иностранного агента". Оба долга до сих пор не погашены. Кроме того, Киселёв оставил в России многотысячные долги по налогам и кредитам. Общая сумма задолженности иноагента превышает 3,3 миллиона рублей. Минюст России включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как отмечали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина. В 2024 году Киселев был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. В настоящее время Киселёв работает на украинских телеканалах. Ранее МВД РФ объявило его в розыск. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено в РФ взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241017/shtraf-1978434716.html
https://ria.ru/20241017/buyanova-1978429813.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928907946_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_07f7e46cae5d7b5310b13055b10789a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, иноагенты
Россия, Украина, иноагенты
Сбежавший на Украину журналист Киселев* задолжал в России по штрафам

Журналист Евгений Киселев задолжал в России 80 тысяч рублей штрафов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЖурналист Евгений Киселев*
Журналист Евгений Киселев* - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Журналист Евгений Киселев*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сбежавший на Украину журналист Евгений Кисёлев* задолжал в России 80 тысяч рублей по "иноагентским" статьям, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Киселёв в 2022 году был оштрафован на 30 тысяч рублей за "непредставление информации об актах незаконного вмешательства", в 2023 году его оштрафовали на 50 тысяч рублей за "нарушение порядка деятельности иностранного агента". Оба долга до сих пор не погашены.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Экс-глава Екатеринбурга Ройзман* не оплатил штраф ГИБДД
Вчера, 05:52
Кроме того, Киселёв оставил в России многотысячные долги по налогам и кредитам. Общая сумма задолженности иноагента превышает 3,3 миллиона рублей.
Минюст России включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как отмечали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина. В 2024 году Киселев был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
В настоящее время Киселёв работает на украинских телеканалах. Ранее МВД РФ объявило его в розыск.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено в РФ взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Насмехавшаяся над ребенком бойца СВО врач Буянова задержана на границе
Вчера, 04:13
 
РоссияУкраинаиноагенты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала