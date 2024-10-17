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Всех теплолюбивых животных Московского зоопарка перевели в помещения
Всех теплолюбивых животных Московского зоопарка перевели в помещения - РИА Новости, 17.10.2024
Всех теплолюбивых животных Московского зоопарка перевели в помещения
Всех теплолюбивых животных Московского зоопарка перевели в теплые помещения, рассказал журналистам заместитель гендиректора учреждения по зоологическим вопросам РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:36
2024-10-17T13:36
2024-10-17T13:56
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Всех теплолюбивых животных Московского зоопарка перевели в теплые помещения, рассказал журналистам заместитель гендиректора учреждения по зоологическим вопросам Алексей Суслов. "Сейчас начался осенне-зимний период. Температуры опустились достаточно низко. Все теплолюбивые животные, такие как жирафы, обезьяны, черепахи, попугаи и другие экзотические животные переведены в теплое помещение. На улице остались только те, кто может переносить нашу холодную зиму", — сказал он. По словам Суслова, всех экзотических животных можно будет увидеть в специально предназначенных теплых павильонах.
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общество, городское хозяйство москвы, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Городское хозяйство Москвы, Московский зоопарк
Всех теплолюбивых животных Московского зоопарка перевели в помещения
Все теплолюбивые животные Московского зоопарка переведены в помещения
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Всех теплолюбивых животных Московского зоопарка перевели в теплые помещения, рассказал журналистам заместитель гендиректора учреждения по зоологическим вопросам Алексей Суслов.
"Сейчас начался осенне-зимний период. Температуры опустились достаточно низко. Все теплолюбивые животные, такие как жирафы, обезьяны, черепахи, попугаи и другие экзотические животные переведены в теплое помещение. На улице остались только те, кто может переносить нашу холодную зиму", — сказал он.
По словам Суслова, всех экзотических животных можно будет увидеть в специально предназначенных теплых павильонах.