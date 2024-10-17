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Военнослужащие группировки "Центр" рассказали о штурме Желанного в ДНР - РИА Новости, 17.10.2024
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05:05 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/zhelannoe-1978431926.html
Военнослужащие группировки "Центр" рассказали о штурме Желанного в ДНР
Военнослужащие группировки "Центр" рассказали о штурме Желанного в ДНР - РИА Новости, 17.10.2024
Военнослужащие группировки "Центр" рассказали о штурме Желанного в ДНР
Военнослужащие штурмового подразделения группировки войск "Центр" рассказали о штурме и освобождении населенного пункта Желанное в ДНР, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T05:05
2024-10-17T05:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Военнослужащие штурмового подразделения группировки войск "Центр" рассказали о штурме и освобождении населенного пункта Желанное в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие штурмового подразделения с позывными "Химик", "Шрам", "Ака" прошли по местам недавних боев в населенном пункте Желанное и рассказали о том, как выбивали с населенного пункта боевиков ВСУ. Невзирая на сложные условия ведения штурма в населенном пункте с засевшими в домах всушниками", - сообщили в МО. В ведомстве отметили, что одной из главных задач была эвакуация мирных жителей, оставшихся в населенном пункте. Военнослужащим удалось подавить огневые точки и засевшие в домах пулеметные расчеты, препятствующие продвижению российских штурмовых групп, и установить флаг России на административном здании Желанного. "Прямой бой был, тяжелый... Самое тяжелое - это, наверное, FPVшки, которые не дают так просто штурмовать", - рассказал "Химик". По его словам, мирных жителей населенного пункта российские военные размещали в безопасных местах, сейчас их уже эвакуировали. При этом местные жители оказывали помощь российским бойцам - например, заряжать рации солнечными батареями. "Каждый дом, бывало, что часами проходили 20, 15 метров, потому что... постоянно открывали огонь они (ВСУ - ред.), мы постоянно перестреливались... Меняли дома, потому что они их просто сжигали FPVшками. Именно с зажигательной смесью. В одном поживешь денек-другой - все, сожгли. Следующий. И вот так переходили, там ни одного целого дома не осталось. Потом уже штурмовать начали", - отметил "Химик".
https://ria.ru/20241017/syrskiy-1978428090.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Военнослужащие группировки "Центр" рассказали о штурме Желанного в ДНР

Военный "Химик": дроны ВСУ делали штурм Желанного непростым

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШтурмовики добровольческого подразделения ВС России
Штурмовики добровольческого подразделения ВС России - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Штурмовики добровольческого подразделения ВС России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Военнослужащие штурмового подразделения группировки войск "Центр" рассказали о штурме и освобождении населенного пункта Желанное в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие штурмового подразделения с позывными "Химик", "Шрам", "Ака" прошли по местам недавних боев в населенном пункте Желанное и рассказали о том, как выбивали с населенного пункта боевиков ВСУ. Невзирая на сложные условия ведения штурма в населенном пункте с засевшими в домах всушниками", - сообщили в МО.
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В ведомстве отметили, что одной из главных задач была эвакуация мирных жителей, оставшихся в населенном пункте. Военнослужащим удалось подавить огневые точки и засевшие в домах пулеметные расчеты, препятствующие продвижению российских штурмовых групп, и установить флаг России на административном здании Желанного.
"Прямой бой был, тяжелый... Самое тяжелое - это, наверное, FPVшки, которые не дают так просто штурмовать", - рассказал "Химик".
По его словам, мирных жителей населенного пункта российские военные размещали в безопасных местах, сейчас их уже эвакуировали. При этом местные жители оказывали помощь российским бойцам - например, заряжать рации солнечными батареями.
"Каждый дом, бывало, что часами проходили 20, 15 метров, потому что... постоянно открывали огонь они (ВСУ - ред.), мы постоянно перестреливались... Меняли дома, потому что они их просто сжигали FPVшками. Именно с зажигательной смесью. В одном поживешь денек-другой - все, сожгли. Следующий. И вот так переходили, там ни одного целого дома не осталось. Потом уже штурмовать начали", - отметил "Химик".
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