https://ria.ru/20241017/zemletrjasenie-1978444216.html
Недалеко от границы Киргизии и Китая произошло землетрясение
Недалеко от границы Киргизии и Китая произошло землетрясение - РИА Новости, 17.10.2024
Недалеко от границы Киргизии и Китая произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от границы Киргизии и Китая, такие данные приводит в четверг киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T08:51
2024-10-17T08:51
2024-10-17T08:51
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БИШКЕК, 17 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от границы Киргизии и Китая, такие данные приводит в четверг киргизский институт сейсмологии. По данным института, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в 4.23 (1.23 мск). Очаг землетрясения располагался на территории Китая, в 40 километрах к юго-востоку от киргизского села Бедель, в 80 километрах от рудника Кумтор, в 150 километрах от города Каракола. "В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Бедель, Ыштык, Кара-Сай - четыре балла, на руднике Кумтор - около трех баллов", - говорится в сообщении сейсмологов. По предварительным данным МЧС Киргизии, на территории республики жертв и разрушений в результате колебаний земной коры не зафиксировано.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, китай
Недалеко от границы Киргизии и Китая произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от границы Киргизии и Китая
БИШКЕК, 17 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от границы Киргизии и Китая, такие данные приводит в четверг киргизский институт сейсмологии.
По данным института, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в 4.23 (1.23 мск). Очаг землетрясения располагался на территории Китая, в 40 километрах к юго-востоку от киргизского села Бедель, в 80 километрах от рудника Кумтор, в 150 километрах от города Каракола.
«
"В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Бедель, Ыштык, Кара-Сай - четыре балла, на руднике Кумтор - около трех баллов", - говорится в сообщении сейсмологов.
По предварительным данным МЧС Киргизии, на территории республики жертв и разрушений в результате колебаний земной коры не зафиксировано.