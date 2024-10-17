https://ria.ru/20241017/zemletrjasenie-1978444216.html

Недалеко от границы Киргизии и Китая произошло землетрясение

Недалеко от границы Киргизии и Китая произошло землетрясение - РИА Новости, 17.10.2024

Недалеко от границы Киргизии и Китая произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от границы Киргизии и Китая, такие данные приводит в четверг киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T08:51

2024-10-17T08:51

2024-10-17T08:51

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БИШКЕК, 17 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от границы Киргизии и Китая, такие данные приводит в четверг киргизский институт сейсмологии. По данным института, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в 4.23 (1.23 мск). Очаг землетрясения располагался на территории Китая, в 40 километрах к юго-востоку от киргизского села Бедель, в 80 километрах от рудника Кумтор, в 150 километрах от города Каракола. "В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Бедель, Ыштык, Кара-Сай - четыре балла, на руднике Кумтор - около трех баллов", - говорится в сообщении сейсмологов. По предварительным данным МЧС Киргизии, на территории республики жертв и разрушений в результате колебаний земной коры не зафиксировано.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

киргизия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, китай