https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978602966.html

Украина не разрабатывает ядерное оружие, заявил Зеленский

Украина не разрабатывает ядерное оружие, заявил Зеленский - РИА Новости, 17.10.2024

Украина не разрабатывает ядерное оружие, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не говорил, что готовится создать ядерное оружие, Украина его не разрабатывает. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T20:21

2024-10-17T20:21

2024-10-17T20:48

украина

киев

в мире

владимир зеленский

марк рютте

нато

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ae44a9912063435f489d99d7f2077a3.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не говорил, что готовится создать ядерное оружие, Украина его не разрабатывает.Ранее газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Украина в случае отказа Запада принять ее в страны-члены НАТО в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии РФ."Мы никогда не говорили, что мы готовимся создать ядерное оружие... Мы не разрабатываем ядерное оружие", - отметил Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, в мире, владимир зеленский, марк рютте, нато, россия