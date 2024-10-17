https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978602966.html
Украина не разрабатывает ядерное оружие, заявил Зеленский
Украина не разрабатывает ядерное оружие, заявил Зеленский - РИА Новости, 17.10.2024
Украина не разрабатывает ядерное оружие, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не говорил, что готовится создать ядерное оружие, Украина его не разрабатывает. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T20:21
2024-10-17T20:21
2024-10-17T20:48
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не говорил, что готовится создать ядерное оружие, Украина его не разрабатывает.Ранее газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Украина в случае отказа Запада принять ее в страны-члены НАТО в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии РФ."Мы никогда не говорили, что мы готовимся создать ядерное оружие... Мы не разрабатываем ядерное оружие", - отметил Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
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Украина не разрабатывает ядерное оружие, заявил Зеленский
Зеленский: Киев никогда не говорил, что готовится создать ядерное оружие