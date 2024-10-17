https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978599973.html

Ядерный шантаж: Зеленский решил напугать мир оружием массового поражения

Ядерный шантаж: Зеленский решил напугать мир оружием массового поражения - РИА Новости, 17.10.2024

Ядерный шантаж: Зеленский решил напугать мир оружием массового поражения

Продолжение вчерашнего банкета Владимира Зеленского с переможным планом не заставило себя долго ждать. На сегодняшнем выступлении в Евросовете он повторил... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T20:06

2024-10-17T20:06

2024-10-17T20:36

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Продолжение вчерашнего банкета Владимира Зеленского с переможным планом не заставило себя долго ждать. На сегодняшнем выступлении в Евросовете он повторил тезисы, которые стали одной из причин главной трагедии в украинской истории."В разговоре с Дональдом Трампом я сказал: "У нас получается так. Какой же выход? Или у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, мы не знаем сегодня действенный альянс. Страны НАТО сегодня не в войне. Страны НАТО не воюют. В странах НАТО все люди живы", — разоткровенничался Зеленский перед европейскими партнерами.И буквально сразу же в Bild вышла интереснейшая статья со ссылками на некоего украинского чиновника, который грозится создать атомную бомбу для Киева за несколько недель. Примечательно, что специализируется этот неназванный источник на закупках вооружений."У нас есть материалы, у нас есть знания. Если мы получим приказ, то потребуется всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", — приводит его цитату немецкое издание.Здесь нужно сразу проговорить некоторые моменты. Нет особой нужды упоминать, что у России ядерных боеголовок больше, чем ВСУ в месяц расходуют артиллерийских снарядов. Нет необходимости упоминать и о том, что на Украине нет безопасного места, куда Россия не могла бы дотянуться неядерными, но крайне мощными средствами. Про то, что Россия не позволит случиться подобному сценарию, речь вообще не идет. Это всем очевидно и так.Обратить внимание лучше вот на что. Интеллектуальное обнищание западных элит, конечно, бросается в глаза все чаще, но даже они понимают, что это в первую очередь в их интересах — сделать все, чтобы Украина не обзавелась ядерным оружием. Киев тут расшаркивается, чтобы получить дальнобойные ракеты и ПВО. С грехом пополам дают. А уж оружие массового поражения… Украина нужна Западу как дешевый — и они это не скрывают — расходник, который можно использовать против России. Никто не собирается из нее делать пусть не ядерную державу, но банду с ядерной дубиной. Немцам не позволяют, а уж кокаиновому правителю страны, которую средний американец и на карте-то не найдет, — и подавно.Именно поэтому если вчерашний — да и сегодняшний, чего уж там — комик всерьез задумается: "Ядерна зброя? Було б непогано!" — и с ним после этого что-нибудь случится, то весьма вероятно, что это американские или европейские специалисты опередили российских коллег. Его роль в глобальной партии — гнать украинцев на погибель, а не угрожать миру ядерным апокалипсисом.Поэтому показательно, что на Банковой поспешили опровергнуть статью Bild, назвав ее вбросом и ерундой.Но почему тогда такое заявление вообще прозвучало?Дело в том, что Зеленский прекрасно осознает: до судьбоносных для США выборов осталось всего ничего — и сейчас Вашингтон наиболее податлив за все два с половиной года. Он понимает, что у демократов "не то время, чтобы бить в темя" даже зарвавшихся содержанцев. А значит, если не сейчас, то когда?Кандидата от республиканцев при этом он упоминает отнюдь не случайно: то, что набивший всем оскомину актер в футболке милитари разговаривает с Трампом ультиматумами, а тот, по его же словам, с ним соглашается, — хороший пас для Харрис в нынешней ситуации. Так что и перед нынешними хозяевами Белого дома есть чем оправдаться.Показательно и то, что буквально вчера Штаты едва ли не сразу после выступления Зеленского сказали, что ни о каком принятии Украины в альянс прямо сейчас речь не идет. На фоне того, как Зеленский распинался со своим "немедленно, сегодня, сразу же", это выглядело как пощечина. Неудивительно, что артист обиделся.Но полагать, что только обида послужила поводом к такого рода выступлению, конечно, было бы ошибкой.Какую же цель тогда преследует Зеленский? Вступление в НАТО — не единственный пункт "переможного плана", есть и другие. И они как раз гораздо более приземленные в нынешних реалиях и обсуждаемые для Запада. Вот для этого Киев и взвинчивает ставки — требует невыполнимого, чтобы получить хотя бы желаемое.Авантюрно ли это? Безусловно. В прошлый раз, когда Зеленский заговорил о ядерном оружии, началась СВО. Какие последствия будут у его выступления сейчас — поглядим. И, думается, никого не удивит, если перерыв с массированными ракетными атаками на этом закончится.Все это говорит лишь о том, что на фронте дела для Банковой все быстрее приближаются к катастрофе.

https://ria.ru/20241017/peskov-1978597521.html

https://ria.ru/20241017/zelenskij-1978596862.html

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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аналитика, украина, россия, владимир зеленский, нато