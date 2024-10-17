https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978573325.html
"Будет гражданская война". В Киеве потребовали срочной отставки Зеленского
"Будет гражданская война". В Киеве потребовали срочной отставки Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024
"Будет гражданская война". В Киеве потребовали срочной отставки Зеленского
Владимир Зеленский должен уйти с поста президента Украины, пока не спровоцировал гражданскую войну в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:58
2024-10-17T17:58
2024-10-17T18:44
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти с поста президента Украины, пока не спровоцировал гражданскую войну в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Итог должен быть только один. Заключительный диагноз — немедленная отставка. Немедленная — иначе в стране будет гражданская война, иначе рухнет линия фронта", — потребовал он.По словам эксперта, план, предложенный главой киевского режима для мнимой победы, нереально воплотить в жизнь. Соскин добавил, что у Украины нет и ресурсов для этого."Везде провал вместе с этим Генштабом: отдали за сентябрь столько территорий, сколько за весь 2023 год не отдавали. Полный провал на фронте, курского плацдарма уже почти нет", — резюмировал экс-советник.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978557215.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Верховная Рада Украины
"Будет гражданская война". В Киеве потребовали срочной отставки Зеленского
Соскин: если Зеленский немедленно не уйдет, то начнется гражданская война
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Владимир Зеленский должен уйти с поста президента Украины, пока не спровоцировал гражданскую войну в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге
на YouTube.
"Итог должен быть только один. Заключительный диагноз — немедленная отставка. Немедленная — иначе в стране будет гражданская война, иначе рухнет линия фронта", — потребовал он.
По словам эксперта, план, предложенный главой киевского режима для мнимой победы, нереально воплотить в жизнь. Соскин добавил, что у Украины нет и ресурсов для этого.
"Везде провал вместе с этим Генштабом: отдали за сентябрь столько территорий, сколько за весь 2023 год не отдавали. Полный провал на фронте, курского плацдарма уже почти нет", — резюмировал экс-советник.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин
, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада
и ее спикер.