https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978573325.html

"Будет гражданская война". В Киеве потребовали срочной отставки Зеленского

"Будет гражданская война". В Киеве потребовали срочной отставки Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024

"Будет гражданская война". В Киеве потребовали срочной отставки Зеленского

Владимир Зеленский должен уйти с поста президента Украины, пока не спровоцировал гражданскую войну в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T17:58

2024-10-17T17:58

2024-10-17T18:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

владимир зеленский

олег соскин

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557090_0:33:3071:1760_1920x0_80_0_0_b81cc86d73ddd2b5beabefe84b7b0621.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти с поста президента Украины, пока не спровоцировал гражданскую войну в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Итог должен быть только один. Заключительный диагноз — немедленная отставка. Немедленная — иначе в стране будет гражданская война, иначе рухнет линия фронта", — потребовал он.По словам эксперта, план, предложенный главой киевского режима для мнимой победы, нереально воплотить в жизнь. Соскин добавил, что у Украины нет и ресурсов для этого."Везде провал вместе с этим Генштабом: отдали за сентябрь столько территорий, сколько за весь 2023 год не отдавали. Полный провал на фронте, курского плацдарма уже почти нет", — резюмировал экс-советник.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978557215.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978532168.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, верховная рада украины