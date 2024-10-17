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"Будет гражданская война". В Киеве потребовали срочной отставки Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 17.10.2024 (обновлено: 18:44 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978573325.html
"Будет гражданская война". В Киеве потребовали срочной отставки Зеленского
"Будет гражданская война". В Киеве потребовали срочной отставки Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024
"Будет гражданская война". В Киеве потребовали срочной отставки Зеленского
Владимир Зеленский должен уйти с поста президента Украины, пока не спровоцировал гражданскую войну в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:58
2024-10-17T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти с поста президента Украины, пока не спровоцировал гражданскую войну в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Итог должен быть только один. Заключительный диагноз — немедленная отставка. Немедленная — иначе в стране будет гражданская война, иначе рухнет линия фронта", — потребовал он.По словам эксперта, план, предложенный главой киевского режима для мнимой победы, нереально воплотить в жизнь. Соскин добавил, что у Украины нет и ресурсов для этого."Везде провал вместе с этим Генштабом: отдали за сентябрь столько территорий, сколько за весь 2023 год не отдавали. Полный провал на фронте, курского плацдарма уже почти нет", — резюмировал экс-советник.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978557215.html
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978532168.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Верховная Рада Украины
"Будет гражданская война". В Киеве потребовали срочной отставки Зеленского

Соскин: если Зеленский немедленно не уйдет, то начнется гражданская война

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти с поста президента Украины, пока не спровоцировал гражданскую войну в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.
"Итог должен быть только один. Заключительный диагноз — немедленная отставка. Немедленная — иначе в стране будет гражданская война, иначе рухнет линия фронта", — потребовал он.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В Польше предложили обратиться к Путину из-за "плана победы" Зеленского
Вчера, 16:58
По словам эксперта, план, предложенный главой киевского режима для мнимой победы, нереально воплотить в жизнь. Соскин добавил, что у Украины нет и ресурсов для этого.
"Везде провал вместе с этим Генштабом: отдали за сентябрь столько территорий, сколько за весь 2023 год не отдавали. Полный провал на фронте, курского плацдарма уже почти нет", — резюмировал экс-советник.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Вчера, 15:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинВерховная Рада Украины
 
 
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