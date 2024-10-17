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В ФРГ поставили Зеленского на место из-за его "плана победы" - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 17.10.2024 (обновлено: 10:29 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978448464.html
В ФРГ поставили Зеленского на место из-за его "плана победы"
В ФРГ поставили Зеленского на место из-за его "плана победы" - РИА Новости, 17.10.2024
В ФРГ поставили Зеленского на место из-за его "плана победы"
"Мирный план" Владимира Зеленского не соответствует реальному положению дел в конфликте, пишет RND. "Так называемый план победы <...> Владимира Зеленского, к... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T09:24
2024-10-17T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. "Мирный план" Владимира Зеленского не соответствует реальному положению дел в конфликте, пишет RND. "Так называемый план победы &lt;...&gt; Владимира Зеленского, к сожалению, так же далек от реальности, как и Украина далека от победы", — говорится в публикации. В статье отмечается, что НАТО может пригласить в состав только ту страну, которая живет в мире. Кроме того, Североатлантический альянс и Европа не будут сбивать российские беспилотники, поэтому план Зеленского имеет мало шансов на реализацию. Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Так же там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978442781.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Германия
В ФРГ поставили Зеленского на место из-за его "плана победы"

RND: план победы Зеленского так же далек от реальности, как и победа Украины

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. "Мирный план" Владимира Зеленского не соответствует реальному положению дел в конфликте, пишет RND.

"Так называемый план победы <...> Владимира Зеленского, к сожалению, так же далек от реальности, как и Украина далека от победы", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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В статье отмечается, что НАТО может пригласить в состав только ту страну, которая живет в мире. Кроме того, Североатлантический альянс и Европа не будут сбивать российские беспилотники, поэтому план Зеленского имеет мало шансов на реализацию.

Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Так же там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.
В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОГермания
 
 
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