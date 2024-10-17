В ФРГ поставили Зеленского на место из-за его "плана победы"
RND: план победы Зеленского так же далек от реальности, как и победа Украины
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. "Мирный план" Владимира Зеленского не соответствует реальному положению дел в конфликте, пишет RND.
"Так называемый план победы <...> Владимира Зеленского, к сожалению, так же далек от реальности, как и Украина далека от победы", — говорится в публикации.
"Так называемый план победы <...> Владимира Зеленского, к сожалению, так же далек от реальности, как и Украина далека от победы", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что НАТО может пригласить в состав только ту страну, которая живет в мире. Кроме того, Североатлантический альянс и Европа не будут сбивать российские беспилотники, поэтому план Зеленского имеет мало шансов на реализацию.
Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Так же там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.
Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Так же там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.
В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.