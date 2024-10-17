Рейтинг@Mail.ru
Зеленский подписал закон о продаже госбанков на Украине - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/zelenskiy--1978552945.html
Зеленский подписал закон о продаже госбанков на Украине
Зеленский подписал закон о продаже госбанков на Украине - РИА Новости, 17.10.2024
Зеленский подписал закон о продаже госбанков на Украине
Владимир Зеленский подписал законопроект об особенностях продажи на Украине пакетов акций госбанков, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:42
2024-10-17T16:42
украина
киев
владимир зеленский
ирина геращенко
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект об особенностях продажи на Украине пакетов акций госбанков, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. Парламент Украины в сентябре принял законопроект об особенностях приватизации госбанков. В тексте документа указано, что продажа пакетов акций банков осуществляется с целью финансирования госбюджета, уменьшения доли государства в банках, обеспечения стабильной деятельности и усиления конкуренции в банковском секторе. Решение о продаже акций банка принимает кабмин. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко отмечала, что от его принятия зависит дальнейшая помощь Киеву от Международного валютного фонда. По ее словам, законопроект совершенствует правила продажи государственных банков. Согласно ему, разрешается продажа любой доли государства в банке, при этом от участия в конкурсе на приватизацию исключаются "офшоры и представители страны–агрессора".
https://ria.ru/20241017/tamozhnya-1978504943.html
https://ria.ru/20241017/zelenskij-1978504321.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c7a466986313868b4b98ed406d3d570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, владимир зеленский, ирина геращенко, верховная рада украины, в мире
Украина, Киев, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины, В мире
Зеленский подписал закон о продаже госбанков на Украине

Зеленский подписал законопроект об особенностях продажи госбанков на Украине

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект об особенностях продажи на Украине пакетов акций госбанков, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
Парламент Украины в сентябре принял законопроект об особенностях приватизации госбанков.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Зеленский подписал закон о таможне, который требовали США
Вчера, 14:16
В тексте документа указано, что продажа пакетов акций банков осуществляется с целью финансирования госбюджета, уменьшения доли государства в банках, обеспечения стабильной деятельности и усиления конкуренции в банковском секторе. Решение о продаже акций банка принимает кабмин.
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко отмечала, что от его принятия зависит дальнейшая помощь Киеву от Международного валютного фонда. По ее словам, законопроект совершенствует правила продажи государственных банков. Согласно ему, разрешается продажа любой доли государства в банке, при этом от участия в конкурсе на приватизацию исключаются "офшоры и представители страны–агрессора".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Зеленский попросил у Запада передачи замороженных активов России
Вчера, 13:47
 
УкраинаКиевВладимир ЗеленскийИрина ГеращенкоВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала