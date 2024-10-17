https://ria.ru/20241017/zelenskiy--1978552945.html

Зеленский подписал закон о продаже госбанков на Украине

Зеленский подписал закон о продаже госбанков на Украине - РИА Новости, 17.10.2024

Зеленский подписал закон о продаже госбанков на Украине

Владимир Зеленский подписал законопроект об особенностях продажи на Украине пакетов акций госбанков, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:42

2024-10-17T16:42

2024-10-17T16:42

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владимир зеленский

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект об особенностях продажи на Украине пакетов акций госбанков, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. Парламент Украины в сентябре принял законопроект об особенностях приватизации госбанков. В тексте документа указано, что продажа пакетов акций банков осуществляется с целью финансирования госбюджета, уменьшения доли государства в банках, обеспечения стабильной деятельности и усиления конкуренции в банковском секторе. Решение о продаже акций банка принимает кабмин. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко отмечала, что от его принятия зависит дальнейшая помощь Киеву от Международного валютного фонда. По ее словам, законопроект совершенствует правила продажи государственных банков. Согласно ему, разрешается продажа любой доли государства в банке, при этом от участия в конкурсе на приватизацию исключаются "офшоры и представители страны–агрессора".

https://ria.ru/20241017/tamozhnya-1978504943.html

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украина, киев, владимир зеленский, ирина геращенко, верховная рада украины, в мире