https://ria.ru/20241017/zaluzhnyy-1978590833.html

Залужный допустил мобилизацию украинок во имя "спасения Европы"

Залужный допустил мобилизацию украинок во имя "спасения Европы" - РИА Новости, 17.10.2024

Залужный допустил мобилизацию украинок во имя "спасения Европы"

Власти Украины могут пойти на мобилизацию женщин, заявил посол страны в Лондоне и бывший главком ВСУ Валерий Залужный, выступая на мероприятии британского... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T19:04

2024-10-17T19:04

2024-10-17T20:26

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Власти Украины могут пойти на мобилизацию женщин, заявил посол страны в Лондоне и бывший главком ВСУ Валерий Залужный, выступая на мероприятии британского аналитического центра Chatham House*."Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем", — сказал он.Правительство Украины ранее внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, которые захотели пройти базовую военную службу, введенную в стране вместо срочной. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Издание The New York Times писало, что Украина стремится привлечь в армию больше женщин, что говорит об огромных потерях.* Признан в России нежелательной организацией.

https://ria.ru/20241017/ttsk-1978429479.html

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975963796.html

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в мире, украина, великобритания, европа, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины