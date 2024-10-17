https://ria.ru/20241017/zakharova-1978623416.html

МИД РФ прокомментировал слова Рютте о ликвидации главы ХАМАС

МИД РФ прокомментировал слова Рютте о ликвидации главы ХАМАС - РИА Новости, 17.10.2024

МИД РФ прокомментировал слова Рютте о ликвидации главы ХАМАС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления генсека НАТО Марка Рютте о том, что он не будет переживать если убийство главы политбюро... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T23:43

2024-10-17T23:43

2024-10-17T23:51

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления генсека НАТО Марка Рютте о том, что он не будет переживать если убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара окажется правдой, напомнила, что Рютте - бывший премьер-министр Нидерландов, страны, в которой когда-то убили премьер-министра и съели, а также пожелала Рютте "приятного аппетита". Ранее генсек НАТО Марк Рютте, комментируя информацию о возможном убийстве Израилем главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, заявил, что не будет переживать, если это окажется правдой. "Не удивлены. Дело в том, что Рютте - бывший премьер-министр Нидерландов. Эта страна известна своими "либеральными традициями". Так, в 1672 году голландцы убили своего премьер-министра вместе с его братом Корнелисом, а потом... съели. Но, конечно, не целиком. А вы что подумали? Это же западная цивилизация, поэтому толпа отведала избранные места, те части тела, что вкуснее. Затем их всех помиловали. Рефлексы каннибализма, как мы видим, все еще сильны. Приятного аппетита, Марк, не подавитесь", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее в четверг израильская армия сообщила, что проверяет информацию о том, был ли глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар среди группы ликвидированных в ходе одной из последних операций в секторе Газа членов палестинских группировок.

https://ria.ru/20241017/harris-1978615903.html

https://ria.ru/20241017/netanjahu-1978606455.html

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