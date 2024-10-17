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МИД РФ прокомментировал слова Рютте о ликвидации главы ХАМАС - РИА Новости, 17.10.2024
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23:43 17.10.2024 (обновлено: 23:51 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/zakharova-1978623416.html
МИД РФ прокомментировал слова Рютте о ликвидации главы ХАМАС
МИД РФ прокомментировал слова Рютте о ликвидации главы ХАМАС - РИА Новости, 17.10.2024
МИД РФ прокомментировал слова Рютте о ликвидации главы ХАМАС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления генсека НАТО Марка Рютте о том, что он не будет переживать если убийство главы политбюро... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T23:43
2024-10-17T23:51
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марк рютте
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яхья синвар
хамас
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления генсека НАТО Марка Рютте о том, что он не будет переживать если убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара окажется правдой, напомнила, что Рютте - бывший премьер-министр Нидерландов, страны, в которой когда-то убили премьер-министра и съели, а также пожелала Рютте "приятного аппетита". Ранее генсек НАТО Марк Рютте, комментируя информацию о возможном убийстве Израилем главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, заявил, что не будет переживать, если это окажется правдой. "Не удивлены. Дело в том, что Рютте - бывший премьер-министр Нидерландов. Эта страна известна своими "либеральными традициями". Так, в 1672 году голландцы убили своего премьер-министра вместе с его братом Корнелисом, а потом... съели. Но, конечно, не целиком. А вы что подумали? Это же западная цивилизация, поэтому толпа отведала избранные места, те части тела, что вкуснее. Затем их всех помиловали. Рефлексы каннибализма, как мы видим, все еще сильны. Приятного аппетита, Марк, не подавитесь", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее в четверг израильская армия сообщила, что проверяет информацию о том, был ли глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар среди группы ликвидированных в ходе одной из последних операций в секторе Газа членов палестинских группировок.
https://ria.ru/20241017/harris-1978615903.html
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в мире, нидерланды, россия, израиль, марк рютте, мария захарова, яхья синвар, хамас, нато, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Нидерланды, Россия, Израиль, Марк Рютте, Мария Захарова, Яхья Синвар, ХАМАС, НАТО, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
МИД РФ прокомментировал слова Рютте о ликвидации главы ХАМАС

МИД РФ посоветовал Рютте не подавиться на его слова о главе ХАМАС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления генсека НАТО Марка Рютте о том, что он не будет переживать если убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара окажется правдой, напомнила, что Рютте - бывший премьер-министр Нидерландов, страны, в которой когда-то убили премьер-министра и съели, а также пожелала Рютте "приятного аппетита".
Ранее генсек НАТО Марк Рютте, комментируя информацию о возможном убийстве Израилем главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, заявил, что не будет переживать, если это окажется правдой.
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Вчера, 22:19
"Не удивлены. Дело в том, что Рютте - бывший премьер-министр Нидерландов. Эта страна известна своими "либеральными традициями". Так, в 1672 году голландцы убили своего премьер-министра вместе с его братом Корнелисом, а потом... съели. Но, конечно, не целиком. А вы что подумали? Это же западная цивилизация, поэтому толпа отведала избранные места, те части тела, что вкуснее. Затем их всех помиловали. Рефлексы каннибализма, как мы видим, все еще сильны. Приятного аппетита, Марк, не подавитесь", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг израильская армия сообщила, что проверяет информацию о том, был ли глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар среди группы ликвидированных в ходе одной из последних операций в секторе Газа членов палестинских группировок.
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Нетаньяху обратился к ХАМАС после ликвидации главы движения
Вчера, 20:47
 
В миреНидерландыРоссияИзраильМарк РюттеМария ЗахароваЯхья СинварХАМАСНАТООбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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