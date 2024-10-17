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Захарова ответила кандидату в канцлеры ФРГ на слова об ультиматуме России - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:30 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/zakharova-1978425794.html
Захарова ответила кандидату в канцлеры ФРГ на слова об ультиматуме России
Захарова ответила кандидату в канцлеры ФРГ на слова об ультиматуме России - РИА Новости, 17.10.2024
Захарова ответила кандидату в канцлеры ФРГ на слова об ультиматуме России
Берлину следует прекратить поставки вооружения Киеву, если власти Германии действительно хотят добиться прекращения огня на Украине, прокомментировала заявление РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T02:30
2024-10-17T02:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
мария захарова
фридрих мерц
бундестаг германии
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Берлину следует прекратить поставки вооружения Киеву, если власти Германии действительно хотят добиться прекращения огня на Украине, прокомментировала заявление лидера партии Христианско-демократический союза (ХДС) Фридриха Мерца об ультиматуме России официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Известиям". "Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит", — ответила дипломат.Ранее на выступлении в Бундестаге Мерц раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за недостаточную поддержку Украины и заявил, что в первый же день пребывания на посту главы государства он предъявит России ультиматум, в случае невыполнения которого Киеву будут переданы ракеты Taurus и сняты ограничения на дальность оружия для Украины.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241016/voenkomat-1978395447.html
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в мире, украина, россия, германия, мария захарова, фридрих мерц, бундестаг германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Мария Захарова, Фридрих Мерц, Бундестаг Германии
Захарова ответила кандидату в канцлеры ФРГ на слова об ультиматуме России

Захарова: Берлину следует отказаться от поставок вооружений Киеву

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Берлину следует прекратить поставки вооружения Киеву, если власти Германии действительно хотят добиться прекращения огня на Украине, прокомментировала заявление лидера партии Христианско-демократический союза (ХДС) Фридриха Мерца об ультиматуме России официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Известиям".
"Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит", — ответила дипломат.
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Ранее на выступлении в Бундестаге Мерц раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за недостаточную поддержку Украины и заявил, что в первый же день пребывания на посту главы государства он предъявит России ультиматум, в случае невыполнения которого Киеву будут переданы ракеты Taurus и сняты ограничения на дальность оружия для Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияМария ЗахароваФридрих МерцБундестаг Германии
 
 
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