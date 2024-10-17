Захарова ответила кандидату в канцлеры ФРГ на слова об ультиматуме России
Захарова: Берлину следует отказаться от поставок вооружений Киеву
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Берлину следует прекратить поставки вооружения Киеву, если власти Германии действительно хотят добиться прекращения огня на Украине, прокомментировала заявление лидера партии Христианско-демократический союза (ХДС) Фридриха Мерца об ультиматуме России официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Известиям".
"Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит", — ответила дипломат.
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Ранее на выступлении в Бундестаге Мерц раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за недостаточную поддержку Украины и заявил, что в первый же день пребывания на посту главы государства он предъявит России ультиматум, в случае невыполнения которого Киеву будут переданы ракеты Taurus и сняты ограничения на дальность оружия для Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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