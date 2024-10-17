https://ria.ru/20241017/zaderzhanie-1978608735.html
Источник: в Ярославской области задержали высокопоставленного полицейского
Источник: в Ярославской области задержали высокопоставленного полицейского - РИА Новости, 17.10.2024
Источник: в Ярославской области задержали высокопоставленного полицейского
Замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T20:59
2024-10-17T20:59
2024-10-17T20:59
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Это правда", - сказал источник в ответ на вопрос агентства о том, действительно ли в Ярославле задержан замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области Александр Репин. Источник отметил, что полицейский подозревается в получении взятки. В УМВД по Ярославской области на запрос РИА Новости сообщили, что оперативниками собственной безопасности УМВД России по Ярославской области совместно с региональным УФСБ России "пресечена противоправная деятельность сотрудника управления уголовного розыска". "На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - сообщили в УМВД. В ведомстве отметили, что в отношении непосредственного руководителя задержанного назначено проведение служебной проверки.
https://ria.ru/20241016/prigovor-1978405581.html
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ярославская область, ярославль, россия, общество
Ярославская область, Ярославль, Россия, Общество
Источник: в Ярославской области задержали высокопоставленного полицейского
Замначальника управления уголовного розыска МВД по Ярославской области задержан