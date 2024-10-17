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Компании из Югры победили в конкурсе на лучшую пищевую продукцию - РИА Новости, 17.10.2024
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:42 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/yugra-1978553098.html
Компании из Югры победили в конкурсе на лучшую пищевую продукцию
Компании из Югры победили в конкурсе на лучшую пищевую продукцию - РИА Новости, 17.10.2024
Компании из Югры победили в конкурсе на лучшую пищевую продукцию
Югорские товаропроизводители одержали победу в конкурсе на лучшую пищевую продукцию, прошедшем в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень", сообщает Фонд РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:42
2024-10-17T16:42
ханты-мансийский автономный округ
москва
югра
роскачество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Югорские товаропроизводители одержали победу в конкурсе на лучшую пищевую продукцию, прошедшем в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень", сообщает Фонд развития Югры. На выставке "Золотая осень", прошедшей с 9 по 12 октября в Москве, Югра представила молочную продукцию, птицу и птицеводческую продукцию, продукцию из дикоросов, рыбные консервы, колбасные изделия и продукцию, отмеченную знаками "Органик" и "Халяль". Кроме того, югорская органическая продукция была представлена на коллективном стенде Фонда "Органика" и Роскачества. "Югорские товаропроизводители вошли в число победителей конкурса высококачественной пищевой продукции. Так, ИП Клищенко О.В. удостоена золотой медали за "Грибы маринованные" и "Грибы белые", а также серебряную медаль за "Варенье стерилизованное из брусники". Также победу в конкурсе одержала компания ООО "Ягоды Югры" — золото за "Ягодно-ореховый десерт" и за "Таволожная моченая морошка", - говорится в сообщении.
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москва, югра, роскачество
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Москва, Югра, Роскачество

Компании из Югры победили в конкурсе на лучшую пищевую продукцию

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМолочная продукция
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Молочная продукция
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Югорские товаропроизводители одержали победу в конкурсе на лучшую пищевую продукцию, прошедшем в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень", сообщает Фонд развития Югры.
На выставке "Золотая осень", прошедшей с 9 по 12 октября в Москве, Югра представила молочную продукцию, птицу и птицеводческую продукцию, продукцию из дикоросов, рыбные консервы, колбасные изделия и продукцию, отмеченную знаками "Органик" и "Халяль". Кроме того, югорская органическая продукция была представлена на коллективном стенде Фонда "Органика" и Роскачества.
"Югорские товаропроизводители вошли в число победителей конкурса высококачественной пищевой продукции. Так, ИП Клищенко О.В. удостоена золотой медали за "Грибы маринованные" и "Грибы белые", а также серебряную медаль за "Варенье стерилизованное из брусники". Также победу в конкурсе одержала компания ООО "Ягоды Югры" — золото за "Ягодно-ореховый десерт" и за "Таволожная моченая морошка", - говорится в сообщении.
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