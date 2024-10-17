https://ria.ru/20241017/yaponiya-1978429192.html

Япония в сентябре увеличила импорт зерна из России почти в десять раз

Япония в сентябре увеличила импорт зерна из России почти в десять раз - РИА Новости, 17.10.2024

Япония в сентябре увеличила импорт зерна из России почти в десять раз

Япония в сентябре год к году увеличила импорт из России СПГ на 11,7%, зерна - на 998%, но сократила импорт угля, стали и цветных металлов, такие статистические... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T03:53

2024-10-17T03:53

2024-10-17T03:53

экономика

россия

япония

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ТОКИО, 17 окт – РИА Новости. Япония в сентябре год к году увеличила импорт из России СПГ на 11,7%, зерна - на 998%, но сократила импорт угля, стали и цветных металлов, такие статистические данные за месяц обнародовало министерство финансов. В сентябре Япония стала больше покупать российского СПГ – на 11,7%, но меньше угля - на 34,2%. Импорт зерновых вырос на 997,9%, овощей - на 100%, рыбы - на 21,6%. При этом на 81% сократился импорт железа и стали, цветных металлов - на 35,3%. В целом в сентябре наблюдается относительный рост экспорта и импорта в отношении России: Япония нарастила экспорт в РФ в сентябре на 98,5%, импорт – на 2,8%. Экспорт в Россию в сентябре составил 33,3 миллиарда иен (223,6 миллиона долларов), импорт из России – 65,3 миллиарда иен (438,5 миллиона долларов).

https://ria.ru/20241017/eksport-1978429075.html

россия

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экономика, россия, япония