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Япония в сентябре увеличила импорт зерна из России почти в десять раз
Япония в сентябре увеличила импорт зерна из России почти в десять раз - РИА Новости, 17.10.2024
Япония в сентябре увеличила импорт зерна из России почти в десять раз
Япония в сентябре год к году увеличила импорт из России СПГ на 11,7%, зерна - на 998%, но сократила импорт угля, стали и цветных металлов, такие статистические... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T03:53
2024-10-17T03:53
2024-10-17T03:53
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ТОКИО, 17 окт – РИА Новости. Япония в сентябре год к году увеличила импорт из России СПГ на 11,7%, зерна - на 998%, но сократила импорт угля, стали и цветных металлов, такие статистические данные за месяц обнародовало министерство финансов. В сентябре Япония стала больше покупать российского СПГ – на 11,7%, но меньше угля - на 34,2%. Импорт зерновых вырос на 997,9%, овощей - на 100%, рыбы - на 21,6%. При этом на 81% сократился импорт железа и стали, цветных металлов - на 35,3%. В целом в сентябре наблюдается относительный рост экспорта и импорта в отношении России: Япония нарастила экспорт в РФ в сентябре на 98,5%, импорт – на 2,8%. Экспорт в Россию в сентябре составил 33,3 миллиарда иен (223,6 миллиона долларов), импорт из России – 65,3 миллиарда иен (438,5 миллиона долларов).
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экономика, россия, япония
Экономика, Россия, Япония
Япония в сентябре увеличила импорт зерна из России почти в десять раз
Япония увеличила импорт зерна из России в сентябре на 998 процентов
ТОКИО, 17 окт – РИА Новости.
Япония в сентябре год к году увеличила импорт из России СПГ на 11,7%, зерна - на 998%, но сократила импорт угля, стали и цветных металлов, такие статистические данные
за месяц обнародовало министерство финансов.
В сентябре Япония стала больше покупать российского СПГ – на 11,7%, но меньше угля - на 34,2%. Импорт зерновых вырос на 997,9%, овощей - на 100%, рыбы - на 21,6%. При этом на 81% сократился импорт железа и стали, цветных металлов - на 35,3%.
В целом в сентябре наблюдается относительный рост экспорта и импорта в отношении России: Япония нарастила экспорт в РФ в сентябре на 98,5%, импорт – на 2,8%. Экспорт в Россию в сентябре составил 33,3 миллиарда иен (223,6 миллиона долларов), импорт из России – 65,3 миллиарда иен (438,5 миллиона долларов).