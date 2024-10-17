https://ria.ru/20241017/yakutiya-1978473867.html

В Якутии ввели в эксплуатацию четыре новых мостовых перехода

В Якутии ввели в эксплуатацию четыре новых мостовых перехода - РИА Новости, 17.10.2024

В Якутии ввели в эксплуатацию четыре новых мостовых перехода

В Якутии в четверг ввели в эксплуатацию четыре новых мостовых перехода общей стоимостью свыше 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:51

2024-10-17T11:51

2024-10-17T11:51

республика саха (якутия)

айсен николаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978473446_0:123:1601:1023_1920x0_80_0_0_2ae88b699928688e182861b443963a86.jpg

ЯКУТСК, 17 окт - РИА Новости. В Якутии в четверг ввели в эксплуатацию четыре новых мостовых перехода общей стоимостью свыше 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Открытие объектов приурочили к заливке первой сваи под опоры Ленского моста. Мосты построены через реки Ольчан на автодороге "Яна", Куйдусун на дороге "Оймякон", Хатынг-Юрях на трассе "Кобяй" и Чуоналыр на дороге "Анабар". Все объекты возведены по президентскому национальному проекту "Безопасные качественные дороги". На эти цели из бюджета выделено свыше 1,5 миллиарда рублей", - сообщает пресс-служба. Глава республики Айсен Николаев отметил, что Якутия вводит сразу четыре мостовых перехода благодаря поддержке президента страны Владимира Владимировича Путина, реализации инициированного им национального проекта. "Общая протяженность составила 474 погонных метра, подходов к ним - 2,5 км. За этими сухими цифрами, безусловно, стоит труд множества людей... с их появлением открываются возможности для развития наших территорий и, самое главное, повысится качество жизни людей", - сказал глава региона. По информации министерства архитектуры и строительства республики, в Кобяйском районе мост через реку Хатынг-Юрях обеспечит круглогодичную транспортную доступность села Кобяй к федеральной дороге "Вилюй". Жители смогут беспрепятственно добираться через нее в столицу республики. Будет обеспечена наземная доставка грузов первой необходимости в любое время года. Также открывается доступ к месторождениям полезных ископаемых, что влечет за собой социально-экономическое развитие территории. С промышленным развитием связан и мостовой переход через реку Ольчан в Томпонском районе, который сдан раньше планируемого срока. Объект свяжет автомобильную дорогу регионального значения "Яна" с федеральной трассой "Колыма". По данному маршруту осуществляется северный завоз в Верхоянский и Усть-Янский улусы Якутии, а также доставка грузов к месторождению "Прогноз". Мостовой переход через реку Чуоналыр тоже, как и мостовой переход через реку Хатынг-Юрях, выходит на трассу "Вилюй". Это единственная дорожная артерия, соединяющая северные площадки "Алросы" с Мирным и Ленском. Она играет ключевую роль в обеспечения нормального функционирования Удачнинского и Айхальского ГОКов. Обеспечивается доставка продовольствия и материалов в город Удачный и поселок Айхал. Мост через реку Куйдусун в Оймяконском районе возведен взамен разрушенного во время паводка деревянного моста. С его строительством отрывается круглогодичное сообщение между селами Томтор и Орто-Балаган, появляется выход к федеральной дороге "Колыма". Объект также дает возможности для туристического развития "Полюса холода".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

айсен николаев