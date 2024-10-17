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Первую буронабивную сваю под опоры Ленского моста забили в Якутии

Первую буронабивную сваю под опоры Ленского моста забили в Якутии - РИА Новости, 17.10.2024

Первую буронабивную сваю под опоры Ленского моста забили в Якутии

Первую буронабивную сваю под опоры Ленского моста забили в Якутии, дан старт основному циклу работ по строительству объекта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:12

2024-10-17T11:12

2024-10-17T11:13

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 17 окт - РИА Новости. Первую буронабивную сваю под опоры Ленского моста забили в Якутии, дан старт основному циклу работ по строительству объекта, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии приняли участие глава Якутии Айсен Николаев, председатель Совета директоров группы "ВИС" Сергей Ромашов, генеральный директор Сергей Юдин, Управляющий Якутским отделением ПАО Сбербанк Олег Бугай, представители правительства республики и подрядных организаций. "Сегодня мы начинаем строительство Ленского моста, переходим к установке свай, на которых будет покоиться это уникальное инженерное сооружение, равных которому нет у нас в стране. Уникальный мост спроектирован лучшими проектантами нашей страны. Уверен, что инженерные решения, заложенные в основу этого моста, будут многие десятилетия, столетия будут служить будущему поколению. При поддержке нашего президента Владимира Путина мы начинаем практическую реализацию этого важнейшего не только для Якутии, но и для всей страны проекта. Уверен, что строители и наши партнеры ВИС и "Сбер" сделают все, чтобы в установленные сроки мост был построен качественно, до конца 2028 года", - сказал глава региона. На месте установки свай провели традиционный обряд благословения - алгыс. За осенне-зимний период задача строителей - подготовить необходимое для закладки фундаментов для пилонов, всего их будет три. У центральной опоры предусмотрено 208 свай глубиной до 27 метров. А диаметр каждой сваи – 1,5 метра. Ранее сообщалось, что весной после ледохода должны начаться работы в русле реки Лена. По концессионному соглашению между правительством республики и группой "ВИС" автомобильный переход через реку Лену будет выполнен в виде трёхпилонной вантовой конструкции. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более трех километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки. Стоимость проекта - 130 миллиардов рублей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока. Федеральное финансирование Якутия получит в 2025 году. Завершение строительства запланировано в 2028 году.

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика саха (якутия)