https://ria.ru/20241017/vzryvy-1978618823.html

Украинские власти сообщили о взрывах в Киевской области

Украинские власти сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 17.10.2024

Украинские власти сообщили о взрывах в Киевской области

Киевская областная военная администрация заявила о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги, по данным администрации, звуки взрывов связаны с... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T22:48

2024-10-17T22:48

2024-10-17T22:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Киевская областная военная администрация заявила о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги, по данным администрации, звуки взрывов связаны с работой ПВО, Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 22.30 мск тревога в Киевской области звучит более часа. Кроме того, тревога объявлена в Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. "Киевская область! В регионе работают силы ПВО", - говорится в Telegram-канале администрации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, киевская область, харьковская область, в мире